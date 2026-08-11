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Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталка Денисенко продемонструвала свої весільні образи
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко взяла прізвище чоловіка 

Українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за бізнесмена Юрія Дорошенка. Актриса опублікувала перші кадри зі свята у своєму блозі в Instagram, пише «Главком». 

Весілля Наталки Денисенко тривало три дні. «Сімʼя Ярошенко 8.8.8. Святкування весілля розтягнулося на 3 дні, але цей день святкування – це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято!» – зазначила акторка.

Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 1
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko
Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 2
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Наречені відсвяткували весілля у колі рідних та друзів. На кадрах, якими поділилася Наталка Денисенко, можна побачити, як пройшла церемонія. Дійство відбулося біля набережної та на тлі мальовничих краєвидів.

Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 3
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko
Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 4
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Також Денисенко розкрила кілька своїх весільних образів. Вона мала три сукні: перша – головна, у якій вона зʼявилася на фото під час церемонії. Другою була сукня з приталеним силуетом та довгим шлейфом.

Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 5
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko
Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 6
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

На окремих кадрах під час танців та святкувань зірка позувала у коктейльній білій сукні. У цьому образі актриса була під час фотосесії з нареченим на яхті.

Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото 7
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

До слова, чоловік Наталки Денисенко Юрій Ярошенко повідомляв, що дружина взяла його прізвище. Перед весіллям він й сам змінив своє прізвище Савранський на Ярошенко. 

14 фото
На весь екран
Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, українській акторці Наталкі Денисенко зробили пропозицію. Актриса поділилася тим, як син сприйняв її заручини з бізнесменом Юрієм Савранським. Артистка опублікувала фото з моменту освідчення, на якому видно, що поруч був і її син.

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Теги: Наталка Денисенко весілля фото шлюб акторка

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