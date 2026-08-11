Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля

Наталка Денисенко взяла прізвище чоловіка

Українська акторка Наталка Денисенко вийшла заміж за бізнесмена Юрія Дорошенка. Актриса опублікувала перші кадри зі свята у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Весілля Наталки Денисенко тривало три дні. «Сімʼя Ярошенко 8.8.8. Святкування весілля розтягнулося на 3 дні, але цей день святкування – це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято!» – зазначила акторка.

Наречені відсвяткували весілля у колі рідних та друзів. На кадрах, якими поділилася Наталка Денисенко, можна побачити, як пройшла церемонія. Дійство відбулося біля набережної та на тлі мальовничих краєвидів.

Також Денисенко розкрила кілька своїх весільних образів. Вона мала три сукні: перша – головна, у якій вона зʼявилася на фото під час церемонії. Другою була сукня з приталеним силуетом та довгим шлейфом.

На окремих кадрах під час танців та святкувань зірка позувала у коктейльній білій сукні. У цьому образі актриса була під час фотосесії з нареченим на яхті.

До слова, чоловік Наталки Денисенко Юрій Ярошенко повідомляв, що дружина взяла його прізвище. Перед весіллям він й сам змінив своє прізвище Савранський на Ярошенко.

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Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, українській акторці Наталкі Денисенко зробили пропозицію. Актриса поділилася тим, як син сприйняв її заручини з бізнесменом Юрієм Савранським. Артистка опублікувала фото з моменту освідчення, на якому видно, що поруч був і її син.