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У Болгарії поблизу стратегічного газопроводу вибухнув невідомий безпілотник

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Болгарії поблизу стратегічного газопроводу вибухнув невідомий безпілотник
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив про падіння невідомого безпілотника на території країни
фото з відкритих джерел

Фахівці Міноборони продовжують вивчати уламки, щоб встановити точний тип дрона

Уранці 8 серпня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Болгарії та вибухнув неподалік від кордону з Румунією. Як інформує «Главком», про це пише Болгарське національне радіо із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Румена Радєва.

Інцидент стався близько 08:10. Дрон впав у поле за 100 метрів від румунського кордону, поблизу колишнього пункту пропуску «Кардам». Крім того, місце падіння розташоване за кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

За словами Радєва, румунські прикордонники почули шум двигуна, після чого з болгарської сторони пролунав сильний вибух і здійнявся чорний дим. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.

«Це не іграшковий дрон, а більший апарат. Одне можна сказати впевнено: безпілотник мав солідну кількість вибухівки», – заявив посадовець.

Радєв визнав, що дрон не зафіксували радари ані в Румунії, ані в Болгарії, ані в Об’єднаному центрі повітряних операцій південної Європи. Він це пояснив тим, що ціль рухалася на дуже низькій висоті, де радарам важко виявляти невеликі об'єкти.

Про який саме дрон йдеться, прем’єр не сказав. Водночас він додав, що наразі фахівці Міноборони продовжують вивчати уламки, щоб встановити точний тип безпілотника.

Нагадаємо, винищувач F-16 Повітряних сил Румунії вранці 27 липня збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна – Кілія.

Також 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Уже наступного дня румунські військові знищили ще один дрон поблизу українського кордону. 

Раніше у виключній економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B, який перевозив вугілля зі США до України. За попередніми даними, судно могло натрапити на морський дрон або дрейфуючу міну.

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Теги: прикордонники вибух Міноборони радари військові безпілотник Болгарія газ

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