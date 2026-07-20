Від диякона церкви – до командира кулеметників: у Броварах відкрито дошку полеглому воїну

Сержант Володимир Дмитренко прийняв свій останній бій 20 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині

Пам’ятний знак встановлено на будинку, де жив захисник України

У Броварах на Київщині увічнили пам’ять загиблого захисника України, сержанта Володимира Дмитренка. На фасаді будинку №18-б по вулиці Марії Лагунової відкрили меморіальну дошку на його честь. Про це повідомляє пресслужба міськради,і нформує «Главком».

Як розповіли у міськраді, Володимир Дмитренко народився у Броварах, працював у столиці в автомобільній компанії. Також він був дияконом місцевої церкви «Благодать» та активним членом громади.

Пам’ятний знак встановлено на будинку, де жив захисник України фото: Ігор Сапожко/Telegram

У вересні 2022 року чоловік став на захист Батьківщини, очоливши відділення кулеметного взводу стрілецької роти. Сержант Володимир Дмитренко прийняв свій останній бій 20 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Дружина і доньки захисника під час церемонії відкриття меморіальної дошки фото: Ігор Сапожко/Telegram

На церемонії відкриття пам'ятного знака зібралися рідні, побратими, представники місцевої влади та мешканці міста, аби вшанувати подвиг земляка. Відтепер меморіальна дошка на будинку, де жив воїн, нагадуватиме містянам про його мужність і самопожертву заради України.

Нагадаємо, поліцейські Оболонського району притягнули до відповідальності киянина, який пошкодив меморіальну табличку, встановлену на честь полеглого оборонця України. Про інцидент правоохоронцям повідомила донька загиблого військовослужбовця. Вона розповіла, що невідомий понівечив місце пам’яті, облаштоване на фасаді будинку, де її батько народився та виріс.