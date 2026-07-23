За прикладом Ізраїлю. Нардеп закликав уряд відновити цивільне авіасполучення під час війни

«Слуга народу» Крейденко про відкриття неба: «Не скажу, що це просто, але треба сісти за круглий стіл і пропрацювати механізми»

Народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко вважає, що Україна має вже зараз готуватися до відновлення цивільного авіасполучення, попри повномасштабну війну. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

За словами депутата, можна напрацювати механізми безпечної роботи авіації за прикладом Ізраїлю. «Не скажу, що це просто, але треба сісти за круглий стіл і пропрацювати ці механізми. Поки ані Координаційний штаб, ані робоча група з цього питання зовсім не збиралися», – сказав Крейденко.

Він переконаний, що військові можуть визначати безпечні повітряні коридори, погоджувати зліт і посадку літаків та забезпечувати їхній захист засобами протиповітряної оборони. «Військові моніторять тривоги, пропонують координати коридорів, дають погодження на зліт-посадку та забезпечують протиповітряну оборону. З військовими вже координуються інші служби. Із західних регіонів України літаку треба небагато часу, аби залетіти в європейський безпечний простір. Ми ж розуміємо, що тими ж балістичними ракетами практично немає влучань у літаки», – зазначив нардеп.

За словами Крейденка, на першому етапі йдеться лише про запуск кількох аеропортів на заході країни. «Так, в планах є також побудова аеропорту в Мукачево, але якщо казати вже про сьогодні – то готовими є Львів та Ужгород. Вони підтримуються з бюджету, там зберігається інфраструктура для того, щоб вони в будь-який момент могли запустити роботу», – наголосив він.

Депутат також заявив, що, за його інформацією, військові не виступають категорично проти відкриття цивільної авіації, однак для цього потрібне відповідне рішення уряду. «Наскільки я знаю, військові не були проти, але їм треба поставити задачу, яку вони мають виконати. Зазвичай військові самостійно у якихось цивільних напрямках ініціативу не проявляють», – сказав Крейденко.

Він прогнозує, що після затвердження чіткої дорожньої карти та визначення безпечних авіаційних коридорів відновити цивільні польоти можна буде упродовж кількох місяців. «Як показує досвід інших країн, цивільну авіацію реально запустити за три-шість місяців. Може, трохи швидше, може, місяцем пізніше, але, якщо матимемо чіткий алгоритм, то цього терміну буде цілком достатньо», – підсумував народний депутат.

Зауважимо, що на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.