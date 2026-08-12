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Урсула фон дер Ляєн показала своє господарство на фермі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Урсула фон дер Ляєн зняла відео у домашньому одязі та без макіяжу
фото: Іnstagram.com/ursulavonderleyen

Урсула фон дер Ляєн розповіла історію про домашню птахоферму

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн показала своє господарство на фермі. Політична діячка показала своїх курей та звернулася до підписників по допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис політикині в Instagram.

Урсула фон дер Ляєн показала на відео курку Чикелетту та її двох курчат і розповіла історію цих птахів. За словами господарки, Чикелетта висиділа чужих курчат. Урсула фон дер Ляєн також показалася на відео. Вона була одягнена у звичайну футболку та знімала себе на подвір’ї, де у клітці стояли кури.

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«Наша курочка Чикелетта не мала легкого життя на фермі. Вона здебільшого трималася осторонь, а інші кури її цькували. Потім вона почала висиджувати яйця, хоча власних яєць у неї не було. За три дні до того, як мали вилупитися курчата, курка з іншої ферми покинула свої яйця. Їх терміново помістили в інкубатор, і двом крихітним курчатам вдалося вижити. Ми підклали їх під Чикелетту. Вона сховала їх під свої крила й одразу ж усиновила! Тепер вони – одна щаслива родина, захищена від канюків і яструбів за огорожею», – розповіла фон дер Ляєн.

Тепер курчата потребують імен, тож фон дер Ляєн звернулася до своєї аудиторії, щоб користувачі запропонували свої варіанти. «Тепер їм бракує лише двох імен. Тож пишіть свої варіанти в коментарях. Допоможіть придумати імена для цих двох чарівних маленьких курчат! Їхня історія вже сама по собі неабияка», – написала президентка.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн домогосподарство Єврокомісія відео

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