Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото)
Камілла одягла синю сукню, а Меланія Трамп обрала жовту
фото: theroyalfamily/Instagram

Камілла з’явилася у лаконічній синій сукні, яку прикрасила елегантним кольє та брошкою

Під час державного банкету у Віндзорському замку дружина британського короля Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися у сукнях у кольорах українського прапора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку королівської родини в Instagram.

«Цього вечора король і королева прийняли президента Трампа та першу леді Меланію Трамп на державному банкеті, влаштованому на їхню честь у Віндзорському замку», – йдеться у підписі до фото.

Королева Камілла та Меланія Трамп обрали сукні у кольорах українського прапора (фото) фото 1
фото: Getty Images

Королева Камілла з’явилася у лаконічній синій сукні, яку прикрасила елегантним кольє та брошкою. Дружина президента США, своєю чергою, віддала перевагу жовтій сукні, доповнивши її світлим поясом.

Зауважимо, що Меланія Трамп місяцями планувала свої вбрання для державного візиту, особливо для банкету. На заходах, де головні особи будуть бачити, але не чути, повідомлення, яке вони надсилають через вибір гардероба, є важливим, і ці деталі часто повідомляються заздалегідь через дипломатичні канали.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Також медіа звернули увагу, що Меланія Трамп порушила королівський протокол, оскільки не зробила реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою.

Як повідомлялося, Меланія Трамп продемонструвала під час державного візиту до Великої Британії широкий спектр модних рішень – від капелюха, покликаного відвернути увагу, до яскраво-жовтої сукні, яка привертала до неї всю увагу.

Зокрема, король Великої Британії Чарльз ІІІ під час бенкетної процесії зробив важливу заяву щодо підтримки України. «Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», – заявив король.

