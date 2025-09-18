Головна Світ Економіка
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів
Трамп назвав угоду «дуже великою» і додавши, що країни поєднує «нерозривний зв’язок»
фото: AP

У межах угоди значні інвестиції очікуються від компаній Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду у сфері технологій. Вона передбачає багатомільярдні інвестиції в Британію та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time та Sky News.

«Це момент для реалізації інвестицій, створення робочих місць і укладення угод, які покращать життя людей», – заявив Стармер, зазначивши, що «це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великобританії».

Трамп назвав угоду «дуже великою» і додав, що США та Великобританію поєднує «нерозривний зв’язок, який ми маємо незалежно від того, що ми робимо сьогодні». Загальні американські інвестиції у Велику Британію складуть 150 млрд фунтів стерлінгів, водночас Британія інвестує в США до 100 млрд.

Зазначається, що компанія Blackstone протягом 10 років вкладе в Британії 100 млрд фунтів стерлінгів. Інвестиційна компанія Prologis вкладе 3,9 млрд фунтів стерлінгів в Кембридж, а також в модернізацію термінала в Давентрі. Компанія Palantir інвестує до 1,5 млрд стерлінгів в британські оборонні інновації.

Також значні інвестиції очікуються від компаній Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce. Серед інших вкладників – американські компанії Amentum, Boeing (яка отримала замовлення на переобладнання в Британії двох літаків для ВПС США), інженерна фірма STAX та багато інших.

Як повідомлялося, Великобританія і США підпишуть угоду про співпрацю в галузі розвитку атомної енергетики під час державного візиту президента США Дональда Трампа цього тижня. Це допоможе забезпечити інвестиції для фінансування нових електростанцій.

Раніше президент США Дональд Трамп під час офіційного бенкету з королівською родиною високо оцінив відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами. Трамп зазначив, що Британію та США об’єднують «історія та доля, любов та мова, а також трансцендентні зв’язки культури, традицій, походження та долі».

До слова, Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн.

США Велика Британія Дональд Трамп Кір Стармер

