США скасували обмеження на безвізові поїздки для Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США
фото з відкритих джерел

У серпні 2023 року адміністрація Байдена скоротила термін дії дозволу на безвізовий вʼїзд для угорських мандрівників

США відновили повноправний статус Угорщини у програмі безвізового в'їзду (Visa Waiver Program). Він був призупинений попередньою адміністрацією у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство національної безпеки США.

Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США на строк до 90 днів без візи. У 2021 році Міністерство внутрішньої безпеки США скасувало вже видані електронні дозволи для всіх власників угорських паспортів, народжених за межами Угорщини, і продовжило відхиляти нові заявки від таких заявників.

У серпні 2023 року адміністрація Байдена скоротила термін дії дозволу на безвізовий вʼїзд для угорських мандрівників з двох років до одного та обмежила електронні дозволи до одноразового використання. «Тепер, коли уряд Угорщини вжив заходів, яких вимагав уряд США для усунення вразливостей у сфері безпеки, обмеження, запроваджені попередньою адміністрацією, були скасовані», – йдеться в заяві.

До слова, Європейська комісія підтвердила повідомлення у ЗМІ про те, що зараз триває робота над новою стратегією видачі віз громадянам РФ. Нову стратегію буде представлено до кінця року.

За даними речника, країни Європейського Союзу у 2023 році видали росіянам орієнтовно 571 тис. віз, у 2024 році – 541 тис. Даних за цей рік наразі немає. Для порівняння: у 2019 році ця цифра перевищувала 4 млн.

Як повідомлялося, з 15 вересня 2025 року Китай запровадив тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти. Росіяни зможуть подорожувати до Китаю без візи протягом року.

