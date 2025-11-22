Головна Скотч Шоу-біз
«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лесик Турко.
фото: Facebook/Марія Панчишин

Співачка Наталка Карпа зізналася, що їй важко прийняти смерть друга

Новина про смерть Лесика Турка, який був співзасновником гурту Dzidzio, ошелешила його фанів та колег. «Главком» зібрав спогади зірок про музиканта. Також стало відомо, коли відбудеться похорон артиста.

Як Дзідзьо та інші артисти відреагували на смерть Олега Турка

Михайло Хома, який створював гурт Dzidzio разом з Лесиком, вже поділився реакцією в Stories. Відносини музикантів були непростими, вони навіть судилися після розпаду колективу. Але нині Дзідзьо висловив співчуття.

«Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким», – написав він.

Ведучий Костянтин Грубич також висловився про музиканта. Він згадав знайомство з Лесиком, це було у 90-х роках. Турко дружив з Кузьмою Скрябіним (Андрієм Кузьменком), разом з яким вони створили гурт «Форте».

«Гурт проіснував до середини 1990-х, граючи доволі прогресивну, як на той час, музику. Попри часті зміни складу, незмінним лідером команди залишався Лесик Турко. Глибшою була наша зустріч у Вінниці у червні 2021 року через чверть століття після першої. Мене запросили туди на день на фестиваль польової кухні. Кашу тоді свою для людей я наварив. Пригощав також і хлопців із гурту Лесика, які виступали тут же на фестивальній сцені», – написав Грубич.

«Лесик сам підійшов до мене. Щиро радів зустрічі і по-братськи обіймав. Ні на що не жалівся, лише хвалив мене і покійного Кузьму, бо до обох ставився з теплом. Сьогодні дізнався, що у щирої і талановитої людини Олега Турка після кількох років боротьби за життя все ж таки не витримало серце. Світла памʼять добрій душі. Глибокі співчуття родині», – додав він.

«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio фото 1

Співачка Марія Бурмака розповіла, яким був Лесик.

«Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і друкував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять», – написала вона.

«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio фото 2

Співачка Наталка Карпа зізналася, що їй важко прийняти смерть друга.

«Лесику… Ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі, що трохи наберешся сил і поїдемо. А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі, почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того «Наталюнь, будемо запалювати», – пригадала артистка.

«Дякую, тобі за все… За музику, добро, мудрі поради, смішні історії, щирість та дружбу!!! Тебе дуже-дуже не вистачатиме, Лесюнчику… Щирі співчуття дружині Ірині, сину та всій родині. Світла памʼять, світлій людині», – також написала вона.

«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio фото 3

Також журналістка Марія Панчишин повідомила, коли відбудеться похорон музиканта.

«Панахида за нашим Лесиком Турком відбудеться у місті Новояворівськ, у церкві святих Петра і Павла, сьогодні (тобто 22 листопада, – ред.) о 19:00. Чин похорону завтра (23 листопада, – ред.) о 12:00 розпочнеться там же, поховають Лесика в Івано-Франковому», – написала вона.

Нагадаємо, з життя пішов відомий український музикант Лесик Турко (Олег Турко). Він був співзасновником гурту Dzidzio. 

Також торік український співак Михайло Хома (Dzidzio) прокоментував зупинку серця свого колишнього колеги, гітариста Олега Турка, більш відомого як Лесика. Він розповів, що Лесик після зупинки серця на концерті перебував в реанімації та його стан не поліпшувався.

Читайте також:

