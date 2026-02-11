Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України

За словами дипломата, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України

Загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили найбільшу кількість американської зброї для України за програмою Purl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломата під час онлайн-брифінгу.

За словами Вітакера, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України на базі ініціативи Pur, у межах якої країни НАТО закуповують для Сил оборони американське озброєння.

«Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Переліку пріоритетних потреб України. Створений президентом Трампом, Purl дозволяє союзникам і партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України... Хочу відзначити трьох лідерів Purl: Німеччину, Нідерланди та Норвегію», – сказав він.

Резюмуючи посол наголосив, що програма Purl не лише зміцнює оборону України, а й сприяє мирним зусиллям шляхом тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вести діалог.

Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО. Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Як повідомлялося, що Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні.