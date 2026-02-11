Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
За словами дипломата, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України
фото: LRT

Загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили найбільшу кількість американської зброї для України за програмою Purl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломата під час онлайн-брифінгу.

За словами Вітакера, Німеччина, Нідерланди та Норвегія є найактивнішими покупцями зброї США для України на базі ініціативи Pur, у межах якої країни НАТО закуповують для Сил оборони американське озброєння.

«Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Переліку пріоритетних потреб України. Створений президентом Трампом, Purl дозволяє союзникам і партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України... Хочу відзначити трьох лідерів Purl: Німеччину, Нідерланди та Норвегію», – сказав він.

Резюмуючи посол наголосив, що програма Purl не лише зміцнює оборону України, а й сприяє мирним зусиллям шляхом тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вести діалог.

Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Як повідомлялося, що Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні.

Читайте також:

Теги: військова допомога озброєння США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Вчора, 23:05
Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
Вчора, 16:26
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
7 лютого, 01:29
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
25 сiчня, 22:29
Андерсен додав, що участь у навчаннях уже підтвердили кілька країн-членів НАТО
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
17 сiчня, 02:48
Джин Шахін звинуватила Трампа у шкоді нацбезпеці через Гренландію
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Сполучені Штати завершили перші продажі венесуельської нафти в межах масштабної угоди на $2 млрд
США продали першу партію венесуельської нафти
15 сiчня, 13:30
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
Трамп мріє про видобуток корисних копалин у Гренландії, але реальність інша
13 сiчня, 03:46
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
12 сiчня, 05:20

Політика

Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
Посол США в НАТО розповів, які країни закупили найбільше американської зброї для України
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним
Вбивство цивільних агентами ІСЕ: Конгрес допитав керівників імміграційної служби
Вбивство цивільних агентами ІСЕ: Конгрес допитав керівників імміграційної служби
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua