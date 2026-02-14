Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
фото: The White house/Facebook

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа застряг на позначці 39%

Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про своє право діяти без обмежень на посаді президента, починає втрачати абсолютний контроль над політичними процесами. Попри його прагнення до тотальної влади, у США формуються осередки спротиву – від судів та Конгресу до окремих штатів і пересічних громадян. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Однією з найбільш показових подій став відступ адміністрації в Міннесоті. «Прикордонний цар» Том Гоман оголосив про припинення масового перекидання федеральних офіцерів до штату після тижнів масштабних протестів. Обурення суспільства викликали вбивства двох американців під час депортаційних рейдів. Губернатор Тім Волз назвав це завершенням «федерального вторгнення», наголосивши, що опір Міннесоти став прикладом для всієї країни.

Паралельно з цим судова система продовжує блокувати найбільш радикальні ініціативи Білого дому. Зокрема, суд завадив спробі глави Пентагону Піта Хегсета покарати сенатора Марка Келлі за «підбурювання до заколоту». Велике журі присяжних також відмовилося висувати звинувачення групі законодавців-демократів, які радили військовим не виконувати незаконні накази.

Тріщини з'явилися і всередині Республіканської партії. Шестеро республіканців підтримали демократів у голосуванні за скасування мит на товари з Канади, занепокоївшись економічними наслідками для своїх виборців.

Дані Федеральної резервної системи Нью-Йорка спростували заяви Трампа, підтвердивши, що 90% вартості його тарифів фактично оплатили американські споживачі та бізнес.

На фоні внутрішніх суперечок рейтинг схвалення президента застряг на позначці 39%, що додає сміливості його опонентам перед прийдешніми проміжними виборами.

Попри це, Трамп зберігає значні важелі впливу, продовжуючи скасовувати екологічні норми та змінювати кадровий склад ключових відомств на користь лояльних осіб. Проте аналітики зазначають: містика «всемогутності» президента поступово зникає. Демократи, зокрема сенаторка Елісса Слоткін, зауважують, що мужність протистояти системі стає такою ж заразною, як і страх, а реальні економічні наслідки політики Трампа стають для нього головною перешкодою, яку неможливо подолати лише риторикою.

Як відомо, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. За даними ФРС, саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари. 

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оглядачі вважають, що така «заміна гравця» може бути спробою Кремля затягнути час або перевести діалог у іншу площину
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
Вчора, 14:35
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Вчора, 05:14
Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
12 лютого, 07:32
Французький президент закликав ЄС розпочати економічну революцію і нарешті стати справжнім світовим лідером
Макрон заявив, що лідери ЄС мають скористатися «моментом Гренландії»
10 лютого, 11:20
Трамп відмовився вибачатися за расистське відео з подружжям Обам
Трамп відмовився вибачатися за расистське відео з подружжям Обам
7 лютого, 23:24
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
4 лютого, 02:57
Федеральні сили, за словами Трампа, залучатимуться лише як резерв, але негайно, якщо місцева влада визнає, що не контролює ситуацію
Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів
1 лютого, 02:47
Угода передбачає мільярдні інвестиції у будівництво та виробництво мікросхем в Америці
США й Тайвань уклали торговельну угоду про виробництво напівпровідників
16 сiчня, 06:52
Дональд Трамп заявив, що може застосувати «Закон про повстання»
Протести у Міннеаполісі: Трамп пригрозив ввести війська для придушення
16 сiчня, 01:59

Політика

Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua