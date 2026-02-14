CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа застряг на позначці 39%

Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про своє право діяти без обмежень на посаді президента, починає втрачати абсолютний контроль над політичними процесами. Попри його прагнення до тотальної влади, у США формуються осередки спротиву – від судів та Конгресу до окремих штатів і пересічних громадян. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Однією з найбільш показових подій став відступ адміністрації в Міннесоті. «Прикордонний цар» Том Гоман оголосив про припинення масового перекидання федеральних офіцерів до штату після тижнів масштабних протестів. Обурення суспільства викликали вбивства двох американців під час депортаційних рейдів. Губернатор Тім Волз назвав це завершенням «федерального вторгнення», наголосивши, що опір Міннесоти став прикладом для всієї країни.

Паралельно з цим судова система продовжує блокувати найбільш радикальні ініціативи Білого дому. Зокрема, суд завадив спробі глави Пентагону Піта Хегсета покарати сенатора Марка Келлі за «підбурювання до заколоту». Велике журі присяжних також відмовилося висувати звинувачення групі законодавців-демократів, які радили військовим не виконувати незаконні накази.

Тріщини з'явилися і всередині Республіканської партії. Шестеро республіканців підтримали демократів у голосуванні за скасування мит на товари з Канади, занепокоївшись економічними наслідками для своїх виборців.

Дані Федеральної резервної системи Нью-Йорка спростували заяви Трампа, підтвердивши, що 90% вартості його тарифів фактично оплатили американські споживачі та бізнес.

На фоні внутрішніх суперечок рейтинг схвалення президента застряг на позначці 39%, що додає сміливості його опонентам перед прийдешніми проміжними виборами.

Попри це, Трамп зберігає значні важелі впливу, продовжуючи скасовувати екологічні норми та змінювати кадровий склад ключових відомств на користь лояльних осіб. Проте аналітики зазначають: містика «всемогутності» президента поступово зникає. Демократи, зокрема сенаторка Елісса Слоткін, зауважують, що мужність протистояти системі стає такою ж заразною, як і страх, а реальні економічні наслідки політики Трампа стають для нього головною перешкодою, яку неможливо подолати лише риторикою.

Як відомо, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. За даними ФРС, саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари.

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.