Польща депортувала українку за серію крадіжок у магазинах

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Жінка намагалася уникнути відповідальності
Фото ілюстративне

Українка вже тричі потрапляла до поліції – і щоразу за крадіжки

Познанська поліція домоглася примусового виїзду з Польщі 36-річної громадянки України після того, як та вкотре попалася на крадіжці в торговому центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський портал inPoland

Тисяча злотих і два попередніх епізоди

Шостого травня охорона торговельно-розважального центру Познані затримала жінку, підозрювану у викраденні одягу та ювелірних виробів. Поліцейські, які прибули на місце, встановили: вартість викраденого перевищила тисячу злотих.

Жінка розраховувала отримати лише штраф, однак польське законодавство кваліфікує крадіжку понад 800 злотих як злочин – а не як адміністративне порушення. Подальша перевірка показала, що це вже третій випадок: протягом попередніх місяців жінка двічі фігурувала у справах про крадіжки, причому в одному епізоді сума збитків також перевищила 800 злотих.

Поліцейська дільниця району Вільда звернулась до прикордонної служби із запитом про депортацію жінки. Польська сторона погодила запит: прикордонники супроводили її до кордону і передали українській стороні. 

Нагадаємо, у грудні 2025 року Польща видворила майже 180 іноземців, серед яких – 24 громадяни України. Підставою стали засудження за крадіжки, зберігання наркотиків та напади.

До слова, у січні 2026 року з Польщі депортували іншу українку – після сварки з російськомовною перекладачкою під час поліцейської перевірки.

Також раніше «Главком» повідомляв, що Польща посилила практику депортацій іноземців-правопорушників: за новою політикою прикордонної служби, засуджених за певні злочини видворяють одразу після відбуття покарання. 

«Династія» Єрмака. Чому скандал навколо елітного містечка нагадує культовий серіал
Польща депортувала українку за серію крадіжок у магазинах
Єрмак розповів про свої плани після отримання підозри
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Єрмак розказав, чим він володіє
Стрілянина у міськраді Світловодська: деталі від поліції
