Стрілянина в Яготині: чоловік відкрив вогонь із вікна багатоповерхівки і поцілив в авто

Ірина Міллер
За скоєне фігуранту загрожує солідне кримінальне покарання – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років
фото: Національна поліція Києва
До правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її сусід вистрілив із рушниці прямо з вікна багатоповерхівки

У Бориспільському районі поліція затримала місцевого жителя, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири та пошкодив чужу автівку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, інформує «Главком»

Інцидент стався напередодні, 28 травня, у місті Яготин. Близько 15:16 до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її сусід вистрілив із рушниці прямо з вікна багатоповерхівки. 

Автівка, у яку поцілив затриманий
Внаслідок хуліганських дій чоловік пошкодив автомобіль заявниці, який був припаркований у дворі. З людей ніхто не постраждав.

Працівники Яготинського відділення поліції, які прибули на місце події, затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Наразі досудове розслідування триває. За скоєне фігуранту загрожує солідне кримінальне покарання – санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

Нагадаємо,  у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який серед ночі відкрив вогонь у дворі житлового будинку на вулиці Гната Хоткевича. Як з’ясували поліцейські, 39-річний чоловік напідпитку в нічний час відпочивав на вулиці разом із компанією друзів. Перебуваючи поблизу житлового будинку, порушник вирішив похизуватися перед товаришами – він дістав пістолет та здійснив два постріли вгору, чим не на жарт налякав мешканців багатоповерхівок.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

