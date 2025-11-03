Британський експринц Ендрю втратить звання віцеадмірала через наказ короля

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор зберіг звання віцеадмірала Королівського флоту

Уряд Великої Британії на прохання короля Чарльза III працює над позбавленням експринца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора звання віцеадмірала – останнього почесного військового звання. Брата короля звинувачували у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Джона Гілі, якого цитує BBC.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор зберіг звання віцеадмірала Королівського флоту після того, як у 2022 році відмовився від інших військових посад. Гілі заявив, що король Чарльз III «висловив таке бажання» щодо позбавлення експринца останнього почесного військового звання. «Це правильний крок, це крок, який, за словами короля, ми повинні зробити, і ми зараз над цим працюємо», – заявив він.

Королівський письменник і журналіст Валентин Лоу заявив, що цей останній крок, позбавлення його останнього військового звання, стане «ударом» для Ендрю. «Королівська родина, і особливо Ендрю, дуже пишаються цим і рішуче налаштовані зберегти військові звання. Схоже, король має намір забрати у свого брата абсолютно все. Він демонструє безжальність і безсердечність», – сказав він.

Молодший брат короля мав 22-річну кар'єру в Королівському флоті та служив пілотом гелікоптера під час Фолклендської війни. Він також командував судном протимінної боротьби HMS Cottesmore.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з Джеффрі Епштейном.

До слова, президент США Дональд Трамп, який знав Епштейна, звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році, політик пригрозив виданню судовим позовом.