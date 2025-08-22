Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
Туризм в Києві починає відновлюватись
фото: КМДА

Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану. У першому півріччі 2025 року до міського бюджету Києва надійшло 34,8 млн грн від сплати туристичного збору, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (22,6 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«2024–2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва. За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023–38,5 млн грн.», – йдеться в повідомленні. 

В управління зазначили, що туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження. Надалі вони спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України управління туризму та промоцій КМДА разом з Київським центром розвитку туризму підготували серію 12 безкоштовних екскурсій столицею. Заходи відбуватимуться з четверга по неділю. Екскурсії розроблені з урахуванням умов воєнного стану: у разі оголошення повітряної тривоги всі учасники зможуть швидко пройти до найближчого укриття.

Зазначимо, що святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Читайте також:

Теги: День Незалежності туризм податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 23-24 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
Сьогодні, 18:02
Водіям варто враховувати зміни, обираючи маршрут
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
Сьогодні, 14:56
Джемма Найт-Гілані в Китаї, де вона пережила кулінарний жах
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Сьогодні, 14:35
NAUDI звернулася з відкритим листом до парламенту
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
18 серпня, 12:00
Високопоставлені депутати-консерватори висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ
Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
12 серпня, 07:46
За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків
За пів року ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків
8 серпня, 17:42
Росіяни активно мандрують до Франції
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
29 липня, 15:45
Обговорення акцизу на солодкі напої викликало дискусію серед депутатів та експертів в сфері здоров'я
Податок на Coca-Cola. До чого готуватися любителям солодких напоїв
28 липня, 13:00
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
23 липня, 08:43

Новини

Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 23-24 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
4836
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
4833
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4210
Reuters: Путін висунув нові умови миру
3414
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Новини

Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Сьогодні, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Сьогодні, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Сьогодні, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua