Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року

Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану. У першому півріччі 2025 року до міського бюджету Києва надійшло 34,8 млн грн від сплати туристичного збору, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (22,6 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«2024–2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва. За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023–38,5 млн грн.», – йдеться в повідомленні.

В управління зазначили, що туристична сфера продовжує підживлювати економіку та забезпечувати надходження. Надалі вони спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України управління туризму та промоцій КМДА разом з Київським центром розвитку туризму підготували серію 12 безкоштовних екскурсій столицею. Заходи відбуватимуться з четверга по неділю. Екскурсії розроблені з урахуванням умов воєнного стану: у разі оголошення повітряної тривоги всі учасники зможуть швидко пройти до найближчого укриття.

Зазначимо, що святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.