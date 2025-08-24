Боротьба України – це спільні зусилля Європи: Урсула фон дер Ляєн привітала Україну
«Вільна, демократична та незалежна Україна. Ось за що ти борешся»: Урсула фон дер Ляєн привітала Україну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до України зі словами підтримки та привітаннями з нагоди Дня Незалежності. У своєму повідомленні вона наголосила, що боротьба України за свободу має вирішальне значення для всього континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.
«Вільна, демократична та незалежна Україна. Ось за що ти борешся. Саме на це спрямовані всі наші зусилля», – йдеться у зверненні.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Європейський Союз залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно, оскільки «вільна Україна – це вільна Європа».
Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив вдячність низці світових лідерів за їхні привітання та підтримку. У своїх зверненнях він підкреслив важливість міжнародної солідарності у боротьбі за мир і свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
