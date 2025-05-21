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«Притулився». Мережа обговорює фото Залужного та Притули

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сергій Притула зустрівся з Валерієм Залужним
фото: Сергій Притула/Facebook

Ймовірно, зустріч Притули та Залужного відбулася у Лондоні

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула зустрівся з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Відповідне фото Притула показав у Facebook, інформує «Главком».

Ймовірно, зустріч відбулася у Лондоні, де працює Залужний. «Зустрілися. Працюємо», – написав Притула.

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У коментарях під дописом Притули думки користувачів розділилися. Дехто пише позитивні відгуки – хвалять фото, дякують за роботу. Інші ж критикують зустріч та обурюються тим, що Притула виїхав за кордон під час війни.

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До слова, Сергій Притула відреагував на постійні запитання «Де супутник?», які, за його словами стали, «лакмусовим папірцем на адекватність» для хейтерів. Він підкреслив ключову роль єдиного «Народного супутника», придбаного за донати українців, у забезпеченні розвідувальними даними Сил оборони України, повідомляє «Главком».

Раніше волонтер Сергій Притула привітав маму Валентину з днем народження. Їй виповнилося 70 років.

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Теги: Сергій Притула Валерій Залужний

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