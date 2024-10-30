В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через повені (відео)

У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або на дахах магазинів

В Іспанії внаслідок повеней, які накрили південну та східну частини країни, загинули щонайменше 13 людей. Серед загиблих – четверо дітей. Про це повідомляє El Pais.

Влада Валенсії повідомила про численні жертви, однак не назвала точну цифру. У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

Через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.

Національний залізничний оператор ADIF призупинив рух швидкісних поїздів між Мадридом і Валенсією через пошкодження на залізничних коліях. У регіоні Андалусія зійшов з рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.