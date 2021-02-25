Самые частые травмы, которые любовники получают во время секса

Стертые локти, колени и поясница — распространенная травма после интимной близости

На какие травмы чаще всего жалуются после секса.

Травматологи среди распространенных «последствий» секса называет сотрясение головного мозга и растяжение связок спины и ног. Сотрясение происходит с кем-то из партнеров либо во время акта в душе, когда устоять на скользком полу не удается, либо в спальне, если страсть захватывает людей настолько, что удары о спинку кровати или стенку сначала не замечаются, а потом становятся причиной проблем.

Растяжение или надрыв связки — одна из частых причин обращения к травматологу, поскольку желание продемонстрировать свою гибкость и попробовать новую позу часто берет верх над реальными физическими возможностями тела.

Стертые локти, колени и поясница — распространенная травма после интимной близости. Как правило, это не требует обращения к врачу и госпитализации. Достаточно обработать ранки антисептиком, намазать заживляющим средством и стараться не использовать поврежденные участки тела во время следующего акта — до полного их восстановления.

А вот с трещинками на интимных органах следует быть осторожнее, они зачастую появляются из-за недостаточного увлажнения. Гинекологи отмечают, что трещины и ранки на женских органах могут стать причиной занесения в организм опасных инфекций, передающихся половым путем. Чтобы этого избежать, следует пользоваться презервативами и специальными лубрикантами.

Хирурги уже не удивляются случаям, когда им приходится вытаскивать из интимных органов различные предметы. Одни пытаются с помощью игрушек, гаджетов и иных подручных материалов себя удовлетворить, другие хотят «изучить» все возможности своего тела или тела партнера.

Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.