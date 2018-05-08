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    Седокова вынуждена ночевать с дочерью под присмотром надзирателя

    Бывший супруг певицы строго контролирует ее общение с дочерью
    Популярная украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы активно выступает в России и даже является ведущей одного из телеканалов страны-агрессора, призналась, что ее экс-супруг ограничивает ее общение с дочерью Моникой. Как утверждает певица, бывший муж Максим Чернявский опасается, что она может навсегда забрать ребенка к себе.
    • Сьогодні, 15:10
    • Розсилка
    Анна Седокова и дочь Моника
    Анна Седокова и дочь Моника

    Бывший супруг певицы строго контролирует ее общение с дочерью

    Популярная украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы активно выступает в России и даже является ведущей одного из телеканалов страны-агрессора, призналась, что ее экс-супруг ограничивает ее общение с дочерью Моникой.

    Как утверждает певица, бывший муж Максим Чернявский опасается, что она может навсегда забрать ребенка к себе.

    Некоторое время назад Анна Седокова рассказала, что ее хотят лишить родительских прав. Вот уже больше полугода у Анны нет возможности нормально разговаривать с девочкой – не только по телефону, но и лично.

    Редкие встречи артистки с ребенком проходят под присмотром надзирателя. Как оказалось, речь идет не только о совместных походах в кино или магазины, но и о тех случаях, когда Моника остается ночевать у матери. Об этом Анна сообщила в социальных сетях.

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    «Сейчас я могу встречаться с нашей дочкой только с надзирательницей, которая, когда мы спим ночью, обнимаясь (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет), сидит и смотрит на нас. Столько всего... Я даже не понимаю, как все рассказать», – поделилась исполнительница.

    Другая сторона запретила Анне Седоковой делать фотографии Моники и выкладывать их в Instagram. В противном случае певице хотели отказать в просьбе видеться с дочерью. Звезде пришлось принять и это условие.

    Обращаясь к поклонникам, Анна добавила, что на протяжении длительного времени боялась давать интервью о неоднозначной ситуации, возникшей в ее семье. Певица опасалась, что каждое слово будет использовано против нее. Как оказалось, подобное уже случалось с Седоковой. Однако после того, как артистка все же решила прервать молчание, многие встали на ее сторону.

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    «За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три главных телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу», – отметила певица.

    Звезда была искренне тронута поддержкой окружающих. Анна поблагодарила неравнодушных людей, дающих ей силы двигаться дальше, несмотря на сложности. Седокова выложила в социальной сети снимок, на котором она запечатлена улыбающейся.

    «Потому что сейчас я больше не одна, потому что я не опущу руки! Потому что как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от меня возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы вместе. Нас не сломишь! А любовь победит, и все будут жить дружно», – поделилась Анна.

    Моника Чернявская родилась в июле 2011 года в США. Бывший муж Анны Седоковой хочет навсегда оставить ребенка за границей. По словам певицы, экс-возлюбленный опасается, что она может насовсем увезти девочку в Россию.

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    Джерело: starhit.ru

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