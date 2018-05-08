Седокова вынуждена ночевать с дочерью под присмотром надзирателя

Бывший супруг певицы строго контролирует ее общение с дочерью

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы активно выступает в России и даже является ведущей одного из телеканалов страны-агрессора, призналась, что ее экс-супруг ограничивает ее общение с дочерью Моникой. Как утверждает певица, бывший муж Максим Чернявский опасается, что она может навсегда забрать ребенка к себе.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова и дочь Моника

Бывший супруг певицы строго контролирует ее общение с дочерью

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы активно выступает в России и даже является ведущей одного из телеканалов страны-агрессора, призналась, что ее экс-супруг ограничивает ее общение с дочерью Моникой.

Как утверждает певица, бывший муж Максим Чернявский опасается, что она может навсегда забрать ребенка к себе.

Некоторое время назад Анна Седокова рассказала, что ее хотят лишить родительских прав. Вот уже больше полугода у Анны нет возможности нормально разговаривать с девочкой – не только по телефону, но и лично.

Редкие встречи артистки с ребенком проходят под присмотром надзирателя. Как оказалось, речь идет не только о совместных походах в кино или магазины, но и о тех случаях, когда Моника остается ночевать у матери. Об этом Анна сообщила в социальных сетях.

«Сейчас я могу встречаться с нашей дочкой только с надзирательницей, которая, когда мы спим ночью, обнимаясь (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет), сидит и смотрит на нас. Столько всего... Я даже не понимаю, как все рассказать», – поделилась исполнительница.

Другая сторона запретила Анне Седоковой делать фотографии Моники и выкладывать их в Instagram. В противном случае певице хотели отказать в просьбе видеться с дочерью. Звезде пришлось принять и это условие.

Обращаясь к поклонникам, Анна добавила, что на протяжении длительного времени боялась давать интервью о неоднозначной ситуации, возникшей в ее семье. Певица опасалась, что каждое слово будет использовано против нее. Как оказалось, подобное уже случалось с Седоковой. Однако после того, как артистка все же решила прервать молчание, многие встали на ее сторону.

«За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три главных телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу», – отметила певица.

Звезда была искренне тронута поддержкой окружающих. Анна поблагодарила неравнодушных людей, дающих ей силы двигаться дальше, несмотря на сложности. Седокова выложила в социальной сети снимок, на котором она запечатлена улыбающейся.

«Потому что сейчас я больше не одна, потому что я не опущу руки! Потому что как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от меня возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы вместе. Нас не сломишь! А любовь победит, и все будут жить дружно», – поделилась Анна.

Моника Чернявская родилась в июле 2011 года в США. Бывший муж Анны Седоковой хочет навсегда оставить ребенка за границей. По словам певицы, экс-возлюбленный опасается, что она может насовсем увезти девочку в Россию.

Джерело: starhit.ru