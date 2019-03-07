Кэти Перри продала роскошный особняк: фото дома



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variety.com

Знаменитой американской певице наконец удалось продать свое роскошное поместье на Голливудских холмах

За дом, площадью почти 700 квадратных метров, Кэти Перри получила 9 миллионов долларов.

Для Кэти Перри 2019 год однозначно начался очень успешно. Недавно она обручилась с британским актером Орландо Блумом, а в начале марта ей удалось продать свой роскошный особняк, который никто не покупал почти три года.

Дом на Hollywood Hills был лишь одним поместьем из списка недвижимости Кэти Перри. Почему певица приняла такое решение, она не признается, однако о продаже она сообщила еще в 2016 году.

Площадь особняка и придомовая территория достигают почти 700 квадратных метров. В помещении находятся 4 спальни, 4 ванные комнаты, столовая, гостиная, кухня, спортзал и несколько гостевых.

Также во дворе есть зона барбекю, SPA и бассейн.

Покупатель роскошного жилища будет жить рядом с такими соседями как Камерон Диаз, Мила Кунис, Дженнифер Лоуренс и Адель.

Джерело: variety.com