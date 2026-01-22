Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

23 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Укренерго електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло
16 сiчня, 17:21
Денис Шмигаль виступив під час години запитань до уряду у Верховній Раді
«Укрзалізниця» та «Нафтогаз» поділяться електроенергією з українцями – Шмигаль
16 сiчня, 13:53
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
13 сiчня, 08:04
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
10 сiчня, 03:27
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
На Дніпропетровщині заживлено частину об’єктів критичної інфраструктури
8 сiчня, 09:40
У Дніпрі збільшиться кількість автобусів на маршрутах
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
8 сiчня, 07:34
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
28 грудня, 2025, 10:00
Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України після чергового обстрілу Росією
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях
23 грудня, 2025, 20:51
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 24 грудня 2025 року
23 грудня, 2025, 20:43

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
Втрати Росії на фронті значно зросли: глава держави повідомив деталі
Окупанти атакували багатоповерхівку в Дніпрі: шестеро поранених
Окупанти атакували багатоповерхівку в Дніпрі: шестеро поранених
Федоров оголосив про перебудову системи менеджменту Міноборони
Федоров оголосив про перебудову системи менеджменту Міноборони

Новини

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua