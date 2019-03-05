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    Жизнь

    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии

    • Розсилка
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии

    Комикс «Расквашенное яблоко» Ежи Шилака и Йоанны Карпович вышел в Польше в 2017 году и вызвал широкий резонанс

    Инициатором украинского перевода стал поэт и переводчик Остап Сливинский. 

    «Расквашенное яблоко» - это история одной супружеской пары, которая снаружи выглядит довольно обычно, но внутри переживает серьезную драму, где он из «доброго и красивого» мужа превращается в бесчувственного тирана, а она — в его жертву. 

    В издании есть иллюстрации с откровенными сценами насилия, из-за чего украинский перевод комикса отказались поддерживать многие международные организации в Украине. По их мнению, изображения с яркими примерами насилия могут восприниматься как пропаганда насилия. 

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    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии
    То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии

    Украинский перевод «Расквашенное яблоко» выходит в издательстве «Видавництво»

    Джерело: Buro 24/7

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