То, что остается за закрытой дверью: в Украине вышел комикс о домашнем насилии



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Комикс «Расквашенное яблоко» Ежи Шилака и Йоанны Карпович вышел в Польше в 2017 году и вызвал широкий резонанс

Инициатором украинского перевода стал поэт и переводчик Остап Сливинский.

«Расквашенное яблоко» - это история одной супружеской пары, которая снаружи выглядит довольно обычно, но внутри переживает серьезную драму, где он из «доброго и красивого» мужа превращается в бесчувственного тирана, а она — в его жертву.

В издании есть иллюстрации с откровенными сценами насилия, из-за чего украинский перевод комикса отказались поддерживать многие международные организации в Украине. По их мнению, изображения с яркими примерами насилия могут восприниматься как пропаганда насилия.

Украинский перевод «Расквашенное яблоко» выходит в издательстве «Видавництво».

Джерело: Buro 24/7