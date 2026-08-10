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Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві: фото образу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юлія Свириденко показала свій костюм на етнофестивалі
фото: Тhreads/@svyrydenko.official

Костюм Юлії Свириденко нагадав користувачам образ Мавки

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Ексочільниця уряду позувала в яскравому етнообразі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Свириденко у Threads.

Юлія Свириденко показалася на фестивалі «Вирій» у довгій бежевій сукні, яку експосадовиця доповнила різноманітними прикрасами та елементами в етнічному стилі. Головним акцентом образу Юлії Свириденко був вінок із сухоцвітів. Також яскравості вбранню експосадовиці додало червоне намисто із золотими прикрасами.

Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві
Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві
фото: Тhreads/@svyrydenko.official

Окрему увагу Юлія Свириденко приділила своєму макіяжу. Вона обрала легкий денний мейкап, однак доповнила його перлинами навколо очей.

Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві
Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві
фото: Іnstagram.com/svyrydenko.official

У своєму блозі в Instagram Свириденко також поділилася кадрами, де вона спілкується з гостями фестивалю та демонструє свій етнообраз.

Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві
Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві
фото: Іnstagram.com/svyrydenko.official

Водночас під дописом у Threads українці оцінили образ Юлії Свириденко та порівняли її з лісовою мавкою.

  • «Нічого собі, як вам гарно!»
  • «Пані Юліє, як завжди неймовірна. Просто мавка».
  • «Чудовий образ!»
  • «Ви красуня» .
  • «Неймовірний образ, Вам дуже личить!»

Нагадаємо, 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.

До слова, депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала фетиваль «Вирій». Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями. Військова закликала не відмовлятися від життя, однак пам'ятати, завдяки кому воно можливе.

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Теги: Київ фестиваль стиль Юлія Свириденко фото

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