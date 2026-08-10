Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві: фото образу
Костюм Юлії Свириденко нагадав користувачам образ Мавки
Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Ексочільниця уряду позувала в яскравому етнообразі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Свириденко у Threads.
Юлія Свириденко показалася на фестивалі «Вирій» у довгій бежевій сукні, яку експосадовиця доповнила різноманітними прикрасами та елементами в етнічному стилі. Головним акцентом образу Юлії Свириденко був вінок із сухоцвітів. Також яскравості вбранню експосадовиці додало червоне намисто із золотими прикрасами.
Окрему увагу Юлія Свириденко приділила своєму макіяжу. Вона обрала легкий денний мейкап, однак доповнила його перлинами навколо очей.
У своєму блозі в Instagram Свириденко також поділилася кадрами, де вона спілкується з гостями фестивалю та демонструє свій етнообраз.
Водночас під дописом у Threads українці оцінили образ Юлії Свириденко та порівняли її з лісовою мавкою.
- «Нічого собі, як вам гарно!»
- «Пані Юліє, як завжди неймовірна. Просто мавка».
- «Чудовий образ!»
- «Ви красуня» .
- «Неймовірний образ, Вам дуже личить!»
Нагадаємо, 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.
До слова, депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала фетиваль «Вирій». Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями. Військова закликала не відмовлятися від життя, однак пам'ятати, завдяки кому воно можливе.
Коментарі — 0