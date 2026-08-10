Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві: фото образу

Костюм Юлії Свириденко нагадав користувачам образ Мавки

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала етноелектро-фестиваль «Вирій. Простонеба». Ексочільниця уряду позувала в яскравому етнообразі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Свириденко у Threads.

Юлія Свириденко показалася на фестивалі «Вирій» у довгій бежевій сукні, яку експосадовиця доповнила різноманітними прикрасами та елементами в етнічному стилі. Головним акцентом образу Юлії Свириденко був вінок із сухоцвітів. Також яскравості вбранню експосадовиці додало червоне намисто із золотими прикрасами.

Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві фото: Тhreads/@svyrydenko.official

Окрему увагу Юлія Свириденко приділила своєму макіяжу. Вона обрала легкий денний мейкап, однак доповнила його перлинами навколо очей.

Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві фото: Іnstagram.com/svyrydenko.official

У своєму блозі в Instagram Свириденко також поділилася кадрами, де вона спілкується з гостями фестивалю та демонструє свій етнообраз.

Юлія Свириденко показалася на етнофестивалі у Києві фото: Іnstagram.com/svyrydenko.official

Водночас під дописом у Threads українці оцінили образ Юлії Свириденко та порівняли її з лісовою мавкою.

«Нічого собі, як вам гарно!»

«Пані Юліє, як завжди неймовірна. Просто мавка».

«Чудовий образ!»

«Ви красуня» .

«Неймовірний образ, Вам дуже личить!»

Нагадаємо, 8 та 9 серпня у Києві відбулася друга етно-електронна подія «Вирій», яку відвідали чимало зірок українського шоубізнесу. На заході діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання.

До слова, депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала фетиваль «Вирій». Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями. Військова закликала не відмовлятися від життя, однак пам'ятати, завдяки кому воно можливе.