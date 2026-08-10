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Найавторитетніший гороскоп на 11 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 11 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Марс переходить у Рак, а Місяць наближається до Лева – день може принести емоційні рішення та важливі розмови напередодні сонячного затемнення

11 серпня 2026 року стане перехідним днем напередодні сонячного затемнення. Марс залишає Близнюки та переходить у Рак, через що активність стає більш емоційною, а питання дому, родини та особистої безпеки можуть вийти на перший план. За даними астрологічної ефемериди, Місяць також переходить із Рака до Лева протягом дня.

Водночас Сонце, Меркурій і Юпітер перебувають у Леві. Це посилює теми самореалізації, творчості, упевненості та бажання бути почутим. Однак через близькість сонячного затемнення 12 серпня поспішати з остаточними висновками не варто – багато ситуацій ще можуть змінитися.

Що прогнозують астрологи на 11 серпня

Перша половина дня може бути більш емоційною та зосередженою на особистих питаннях. Перехід Марса в Рак традиційно пов'язують із посиленням захисної реакції, турботою про близьких і прагненням відстоювати власні межі. Водночас така позиція може робити реакції різкішими, якщо людина відчуває тиск.

Після переходу Місяця в Лев настрій поступово стане активнішим. Захочеться більше уваги, творчості та самовираження. Проте напередодні затемнення краще не перевантажувати себе масштабними рішеннями – корисніше спостерігати за ситуацією та визначати, що справді потребує змін.

Головна тема дня

Емоції потребують виходу, але важливі рішення краще ухвалювати після того, як пристрасті вщухнуть.

Астрологічна картина дня

  • ☀️ Сонце – Лев ♌
  • 🌙 Місяць – Рак ♋ → Лев ♌
  • ☿ Меркурій – Лев ♌
  • ♀ Венера – Терези ♎
  • ♂ Марс – Близнюки ♊ → Рак ♋
  • ♃ Юпітер – Лев ♌
  • ♄ Сатурн – ретроградний в Овні
  • ♅ Уран – Близнюки ♊
  • ♆ Нептун – ретроградний в Овні
  • ♇ Плутон – ретроградний у Водолії.

Кольори дня

Білий, сріблястий, золотистий.

Щасливі числа

1, 5, 11, 21.

Чого очікувати від дня – 11 серпня 2026 року

11 серпня стане перехідним днем перед сонячним затемненням. Марс залишає Близнюки та переходить у Рак, тому акцент зміщується від інформації, спілкування та постійного руху до особистих справ, родини й емоційної безпеки.

Водночас наближення затемнення у Леві може посилити увагу до особистих цілей та майбутніх змін. Багато ситуацій краще не форсувати – корисніше спостерігати, аналізувати та визначати, що справді потребує нового підходу.

Кохання

У стосунках може стати більше емоцій. Люди гостріше реагуватимуть на слова та поведінку одне одного, тому навіть невелика суперечка здатна швидко перерости у серйозну розмову.

Найкраща стратегія дня – говорити прямо, але без звинувачень. Самотнім людям варто залишатися відкритими до нових знайомств, однак не поспішати з висновками.

Фінанси

День підходить для перевірки бюджету, платежів і майбутніх витрат. Якщо покупка або фінансове рішення не є терміновими, краще дати собі додатковий час на роздуми.

Особливо обережними варто бути з емоційними покупками та пропозиціями, які обіцяють швидку вигоду.

Робота

На роботі краще зосередитися на конкретних завданнях і завершенні того, що вже розпочато. Нові ідеї можуть бути перспективними, але не всі з них потребують негайної реалізації.

Після переходу Марса в Рак може зрости напруження у спілкуванні. Якщо виникне суперечка, не варто відповідати одразу – пауза допоможе зберегти конструктивний тон.

Найсприятливіші знаки дня

  • Леви – увага зосереджена на ваших цілях, самореалізації та майбутніх змінах.
  • Раки – перехід Марса у ваш знак додає енергії та допомагає активніше відстоювати власні інтереси.
  • Терези – дипломатичність і вміння домовлятися допоможуть уникнути зайвої напруги.

Кому варто бути обережнішими

  • Ракам – емоції можуть бути сильнішими зазвичай, тому важливо контролювати імпульсивні реакції.
  • Левам – не поспішайте з доленосними рішеннями напередодні затемнення.
  • Козорогам – особливо уважно поставтеся до фінансових домовленостей та спільних витрат.

Що варто зробити 11 серпня:

  • завершити важливі поточні справи;
  • перевірити фінансові та робочі домовленості;
  • приділити увагу родині;
  • визначити головні цілі на найближчий період;
  • провести важливу розмову спокійно та без тиску;
  • залишити час для відпочинку.

Чого краще уникати:

  • імпульсивних покупок;
  • різких заяв і ультиматумів;
  • конфліктів через дрібниці;
  • поспішного запуску масштабних проєктів;
  • надмірного робочого навантаження;
  • рішень, продиктованих образою або страхом.

Гороскоп на 11 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

На роботі Овнам доведеться поєднати активність із дипломатичністю. Нові завдання можуть з'явитися раптово, але поспішати виконувати їх усі одночасно не варто. Перехід Марса в Рак зміщує увагу на домашні та сімейні питання, тому частину робочих справ краще завершити заздалегідь. У фінансах бажано уникати імпульсивних витрат.

Близьким людям може знадобитися ваша увага. Якщо останніми днями ви були надто зайняті, саме час відновити нормальне спілкування. У романтичних стосунках краще не перетворювати суперечку на боротьбу за першість. Спокійна розмова принесе більше користі, ніж спроба довести свою правоту.

Телець
20 квітня –
20 травня

Фінансові та робочі питання вимагатимуть від Тельців практичного підходу. День добре підходить для перевірки документів, планування витрат і завершення справ, які не варто переносити на наступний тиждень. Нова інформація може змусити скоригувати попередній план, тому залишайте простір для змін.

У родині можливі розмови про спільні плани або побутові питання. Не варто замовчувати те, що вас турбує, але й надмірно загострювати ситуацію не потрібно. Самотні Тельці можуть отримати приємний знак уваги від людини, яку раніше сприймали лише як знайомого.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Для Близнюків це своєрідна точка зміни темпу. Марс залишає ваш знак, тому поступово зменшуватиметься потреба постійно кудись поспішати, телефонувати та вирішувати кілька справ одночасно. Водночас з'явиться можливість зосередитися на тому, що справді має значення. Добре завершити невеликі, але давно відкладені завдання.

У стосунках стане важливішою емоційна складова. Якщо раніше ви намагалися вирішувати проблеми лише за допомогою логіки, зараз цього може бути недостатньо. Партнеру або близьким людям важливо не тільки почути вашу думку, а й відчути вашу підтримку.

Рак
21 червня –
22 липня

Перехід Марса у ваш знак стане однією з головних подій дня. Енергії побільшає, але разом із нею можуть посилитися нетерпіння та емоційні реакції. Спрямуйте цей імпульс на конкретні справи – роботу, домашні завдання, організацію простору або реалізацію давно запланованої ідеї. Не витрачайте сили на суперечки, які нічого не змінять.

Особливо чутливими можуть бути питання стосунків із родиною. Вам захочеться більше уваги й розуміння, тому не варто чекати, що інші самі здогадаються про ваші потреби. У романтичній сфері відвертість буде кращою за натяки, але важливі розмови варто вести без взаємних претензій.

Лев
23 липня –
22 серпня

Леви опиняться в центрі уваги напередодні затемнення. Сонце, Меркурій і Юпітер перебувають у вашому знаку, тому думки про особисті цілі, професійний розвиток і майбутні зміни можуть стати особливо сильними. Не обов'язково негайно діяти – зараз важливіше зрозуміти, чого саме ви хочете досягти.

В особистому житті можливі яскраві емоції та бажання отримати більше уваги. Якщо ви перебуваєте у стосунках, не перетворюйте потребу у визнанні на вимогу постійно доводити свою важливість. Самотні Леви можуть опинитися в центрі цікавого спілкування, яке матиме продовження вже після затемнення.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Дівам сьогодні корисно трохи зменшити темп і не намагатися контролювати кожну дрібницю. Напередодні затемнення можуть виникати відчуття, що деякі справи потребують негайного завершення, але частину з них можна спокійно перенести. Зосередьтеся на тому, що має конкретний результат, і не беріть на себе зайвого.

В особистій сфері більше уваги потребуватимуть невисловлені емоції. Близька людина може поводитися незвично, і не варто одразу шукати в цьому негативний підтекст. Відкрите запитання допоможе зрозуміти ситуацію краще, ніж припущення. Вечір добре провести спокійно, залишивши час для себе.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Терезам варто уважніше поставитися до робочих домовленостей і власного графіка. Частина справ може потребувати додаткового узгодження, тому не поспішайте давати остаточні відповіді. Венера у вашому знаку допоможе зберігати дипломатичність навіть у ситуаціях, де думки колег або партнерів суттєво відрізняються. Фінансові рішення краще приймати після перевірки всіх деталей.

У стосунках захочеться більше щирості та емоційної близькості. Можливо, партнер або хтось із близьких потребуватиме вашої підтримки. Самотні Терези можуть отримати приємний сигнал від людини, яка давно привертала їхню увагу. Не поспішайте робити висновки – найближчі дні можуть змінити сприйняття ситуації.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам буде простіше зосередитися на завданнях, які потребують витримки та концентрації. Не варто розпорошуватися на кілька напрямів одночасно – виберіть пріоритет і доведіть справу до логічного завершення. У професійній сфері може виникнути питання, яке вимагатиме від вас швидкої реакції, але остаточне рішення краще не приймати під впливом першої емоції.

Особисті стосунки можуть стати більш насиченими. Ви гостріше реагуватимете на слова та поведінку близьких, тому важливо відділяти реальні проблеми від власних припущень. Для пар це хороший момент, щоб спокійно обговорити те, що накопичилося. Самотнім Скорпіонам не варто відмовлятися від спілкування через невдалий попередній досвід.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Нові ідеї можуть зацікавити Стрільців, особливо якщо вони стосуються навчання, професійного розвитку або майбутніх поїздок. Водночас напередодні затемнення краще не поспішати перетворювати задум на масштабний проєкт. Спочатку зберіть інформацію, оцініть можливості та визначте, яких ресурсів вам бракує. Після 12 серпня ситуація може стати зрозумілішою.

У коханні багато залежатиме від вашої готовності слухати, а не лише говорити. Партнер може порушити тему спільного майбутнього або запропонувати щось, що змусить вас переглянути попередні плани. Самотнім Стрільцям цікаве знайомство може подарувати звичайна розмова. Не поспішайте визначати перспективи людини після першого враження.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Фінансові питання виходять для Козорогів на перший план. Варто перевірити платежі, домовленості та заплановані витрати, особливо якщо вони пов'язані з іншими людьми. Не найкращий момент для ризикованих вкладень або великих покупок під впливом емоцій. У робочих справах допоможе чіткий план і звичний для вас послідовний підхід.

У родині може виникнути тема, яку ви давно відкладали. Не намагайтеся одразу запропонувати готове рішення – іноді близьким важливіше, щоб їх просто вислухали. У романтичних стосунках щирість допоможе уникнути непорозумінь. Самотнім Козорогам варто залишатися відкритими до нового спілкування, навіть якщо воно розпочнеться дуже ненав'язливо.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв день може виявитися насиченим спілкуванням та організаційними питаннями. Робочі переговори, листування або обговорення спільного проєкту вимагатимуть уважності до деталей. Ви можете побачити перспективу, яку інші поки не помічають, але переконати оточення буде легше конкретними аргументами, ніж надмірною наполегливістю.

У близьких стосунках варто залишити більше простору для емоцій. Звична потреба все аналізувати може завадити зрозуміти справжній настрій партнера. Самотнім Водоліям день може подарувати цікаве знайомство через друзів або робоче коло. Не відкидайте людину лише тому, що вона не відповідає вашим звичним уявленням про потенційного партнера.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам сьогодні важливо правильно розподілити сили. Робочих завдань може бути більше, ніж здається на початку дня, тому краще визначити кілька головних пріоритетів і не намагатися встигнути абсолютно все. Інтуїція допоможе зрозуміти, які пропозиції справді варті уваги, а від яких краще поки відмовитися. Великі рішення бажано залишити на період після затемнення.

Емоційний фон у стосунках може бути мінливим. Не поспішайте сприймати мовчання або втому близької людини як ознаку проблеми. Відверта розмова допоможе швидше розставити все на свої місця. Самотнім Рибам варто не замикатися у звичному колі спілкування – новий контакт може виявитися приємнішим, ніж ви очікували.

Головна порада дня

11 серпня краще не поспішати закривати всі питання одним рішенням. День більше підходить для підготовки, спостереження та визначення пріоритетів – уже 12 серпня астрологічна картина зміниться через сонячне затемнення.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: соціум астрологія Сонце Місяць гороскоп знаки Зодіаку

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