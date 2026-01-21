Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
Раніше Трамп стверджував, що США керують Венесуелою
скриншот з відео Білого дому

Американський лідер вважає, що доходи Венесуели за пів року зростуть до нечуваних масштабів

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон фактично бере під контроль енергетичні ресурси Венесуели після нещодавнього повалення режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Він пообіцяв, що найближчим часом країна отримуватиме більше грошей, ніж за останні два десятиріччя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Американський лідер заявив, що США вже конфіскували 50 млн барелів нафти у Венесуелі для подальшого продажу та використання. «Венесуела за наступні кілька місяців заробить більше грошей, ніж за останні кілька років. Кожна нафтова компанія, яка співпрацює зі США, також досягне успіху», – запевнив він.

Як відомо, Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за $500 млн. Найближчими днями та тижнями очікуються додаткові продажі.

Деталі щодо першого продажу нафти невідомі, але в заяві речник Білого дому Тейлор Роджерс зазначив, що команда президента Трампа «сприяє позитивним, тривалим переговорам з нафтовими компаніями, які готові і бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо «залученою» до керівництва країною в тій чи іншій якості.

Читайте також:

Теги: Венесуела Дональд Трамп форум в давосі США нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
18 сiчня, 10:00
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
Bloomberg: Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану
14 сiчня, 00:24
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Американські силовики затримали Мадуро для подальшого судового розгляду у США
Операція у Венесуелі. З’явилися подробиці затримання Мадуро
3 сiчня, 13:23
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
30 грудня, 2025, 02:57
Зустріч Трампа та Зеленського завершено
Зустріч Трампа та Зеленського завершено
28 грудня, 2025, 23:40
Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
26 грудня, 2025, 22:55

Економіка

«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Президент США пояснив, навіщо запроваджує мита проти інших країн
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті
США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше
США вводять тарифи проти восьми країн через Гренландію: хто постраждає найбільше
Російські автоперевезення на межі краху – розвідка
Російські автоперевезення на межі краху – розвідка
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua