«Заробить більше, ніж за останні 20 років». Трамп зробив заяву про економіку Венесуели

Американський лідер вважає, що доходи Венесуели за пів року зростуть до нечуваних масштабів

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон фактично бере під контроль енергетичні ресурси Венесуели після нещодавнього повалення режиму диктатора Ніколаса Мадуро. Він пообіцяв, що найближчим часом країна отримуватиме більше грошей, ніж за останні два десятиріччя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ американського лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Американський лідер заявив, що США вже конфіскували 50 млн барелів нафти у Венесуелі для подальшого продажу та використання. «Венесуела за наступні кілька місяців заробить більше грошей, ніж за останні кілька років. Кожна нафтова компанія, яка співпрацює зі США, також досягне успіху», – запевнив він.

Як відомо, Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за $500 млн. Найближчими днями та тижнями очікуються додаткові продажі.

Деталі щодо першого продажу нафти невідомі, але в заяві речник Білого дому Тейлор Роджерс зазначив, що команда президента Трампа «сприяє позитивним, тривалим переговорам з нафтовими компаніями, які готові і бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо «залученою» до керівництва країною в тій чи іншій якості.