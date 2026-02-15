Головна Світ Політика
«У кожному шлюбі є кризи»: міністр оборони Німеччини про відносини між США та Європою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«У кожному шлюбі є кризи»: міністр оборони Німеччини про відносини між США та Європою
фото: Reuters

Міністр оборони Німеччинив Борис Пісторіус зауважив, що в моменти непорозуміння ви «або боретеся, або тікаєте»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «кожен шлюб має кризи», маючи на увазі напружені відносини між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками. Про це він повідомив в  інтерв'ю CNN, пише «Главком».

Після зауважень Рубіо він додав, що в такі моменти ви «або боретеся, або тікаєте». Пісторіус, однак, сказав, що він «цінує заспокійливий тон його промови, він ще раз підкреслив… що у нас спільне коріння та спільна історія».

У Мюнхені з тривогою ставилися до тону, який використає головний дипломат США у своїй промові після їдкого докору на адресу давніх союзників, висловленого віцепрезидентом Джей Ді Венсом на минулорічному саміті.

«Я думаю, що цей тон був для мене вирішальним сьогодні вранці, бо він чітко дав зрозуміти, що вони хочуть і стикаються з викликом спільного майбутнього разом», – сказав Пісторіус.

На запитання про те, як просуваються переговори щодо припинення війни в Україні, Пісторіус відповів: «Путін каже, що хоче миру, але його дії в Україні, його дії в режимі, за столом переговорів, говорять іншою мовою», додавши: «Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться, але не дуже впевнений».

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. 

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».

