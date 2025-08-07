Головна Світ Соціум
Турецька ліра знецінюється, «підживлюючи» один вид туризму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ослаблення ліри (₺40,60/$) збільшило купівельну спроможність іноземців
фото: Shutterstock

За підсумками першого півріччя 2025 року, кількість шопінг-туристів у Туреччині досягла 1,855 млн 

На тлі знецінення турецької ліри та зниження інфляції в Туреччині різко виріс шопінг-туризм, при цьому медичний туризм показав значне зниження. Про це повідомляє газета Ekonomim із посиланням на дані Турецького статистичного інституту (TÜİK), пише «Главком».

За підсумками першого півріччя 2025 року, кількість шопінг-туристів досягла 1,855 млн. (+7% до 2024 р.), кількість медичних туристів скоротилася до 733 тис. (-68 тис.), частка шопінг-туризму в загальному потоці зросла з 5,4% до 5,6%.

Зазначається, що ослаблення ліри (₺40,60/$) збільшило купівельну спроможність іноземців.

19 червня за результатами засідання Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Туреччини ухвалив рішення залишити ключову процентну ставку без змін на рівні 46%. Крім того, Центробанк залишив ставку овернайт за кредитами на рівні 49%, а ставку овернайт за депозитами – на позначці 44,5%.

У заяві регулятора наголошується, що надалі рішення ЦБ Туреччини будуть спрямовані на створення грошово-кредитних та фінансових умов, необхідних для зниження базової інфляції та досягнення цільового рівня інфляції у 5% у середньостроковій перспективі.

До слова, аеропорт «Стамбул» та аеропорт в Анталії побили рекорди з пасажиропотоку, обслуживши найбільшу кількість пасажирів за час свого існування.  Про це міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

 

