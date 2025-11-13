Головна Скотч Курйоз
Курйоз у Білому домі: Трамп обприскав президента Сирії парфумами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Відео, як Трамп бризкає парфумами на лідера Сирії, стало вірусним
фото із відкритих джерел

Трамп обговорив із сирійським президентом скасування санкцій та безпеку, але не обійшлось і без курйозів

Президент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Однак увагу громадськості привернув незвичний інцидент: Трамп обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами, що було зафіксовано на відео, пише «Главком».

На записі видно, як Дональд Трамп підходить до Ахмеда аль-Шараа та його супроводу з флаконом парфумів, звертаючись до них зі словами: «Іди сюди... Це найкращий запах! І тобі теж. Ось, візьми, і ще флакон твоїй дружині! Скільки у тебе дружин?».

На запитання про кількість дружин сирійський президент відповів: «Одна». Трамп зауважив: «Усього одна? Ну, у вас там ніколи заздалегідь не знаєш!».

Зустріч Дональда Трампа та Ахмеда аль-Шараа 10 листопада стала першим візитом сирійського президента до США та мала велике дипломатичне значення.

Шараа, колишній командир «Аль-Каїди», який нещодавно перебував під санкціями Вашингтона, тепер позиціонує себе як поміркований лідер, що прагне об'єднати розколоту війною країну та вийти з міжнародної ізоляції.

Трамп назвав Шараа «сильним лідером» і запевнив, що США «робитимуть усе можливе», щоб допомогти Сирії стати успішною державою.

Основною метою переговорів для Сирії було скасування американських санкцій, відомих як Акт Цезаря, що потребує рішення Конгресу.

Зустріч пройшла без традиційного церемоніалу, оскільки Шараа прибув через бічний вхід, без почесної варти та прапорів. За інформацією Reuters, на переговорах також обговорювалися: можливий договір безпеки між Сирією та Ізраїлем, створення військової присутності США на одній із баз у Дамаску, політичне співробітництво Сирії з міжнародною коаліцією проти «Ісламської держави».

До слова, Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа.

Теги: Сирія Дональд Трамп президент відео

