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Криптопідприємець з'їв банан за $6,2 млн з відомого арт-об'єкту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Криптопідприємець з'їв банан за $6,2 млн з відомого арт-об'єкту
Джастін Сан виграв торги на аукціоні Sotheby's та викупив сенсаційну роботу Мауріціо Каттелана «Комедіант»
фото: Peter Parks, AFP

Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції «Комедіант»  і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн

Криптовалютний підприємець виконав свою обіцянку зʼїсти банан з сенсаційного арт-обʼєкту «Комедіант» за $6,2 млн. про це повідомляє news.com.au.

Джастін Сан виграв торги на аукціоні Sotheby's та викупив сенсаційну роботу Мауріціо Каттелана «Комедіант» 2019 року – банан, прикріплений скотчем до стіни. 

Підприємець з’їв фрукт під час прес-конференції в Гонконзі, де використав момент, щоб провести паралелі між твором мистецтва та криптовалютою.

Банан регулярно міняють перед виставками, і раніше експонат вже зʼїдали. Першим був художник Девід Датуна в 2019 році, а потім північнокорейський студент у 2023 році. Проте, ніхто з них не платив кілька мільйонів за фрукт, як це зробив Джастін Сан у 2024.

«Він набагато кращий, ніж інші банани», – додав Джастін Сан.

Також підприємець порівняв арт-обʼєкт та інші абстрактні твори, схожі на нього, з NFT. 

Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції «Комедіант»  і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн. Продавець фруктів був шокований, дізнавшись про це через кілька днів. 

Нагадаємо, банан, приклеєний скотчем до стіни, продали на торгах одного з найбільших у світі аукціонних будинків Sotheby's за $6,2 мільйона.  

Твір сучасного мистецтва під назвою «Комедіант» належить «пензлю» італійського художника Мауріціо Каттелана.

Попередня вартість лоту складала від 1 мільйона до 1,5 мільйона доларів. У результаті він пішов за $6,2 млн. Уточнюється, що шедевр придбав підприємець Джастін Сан – він у соцмережі X пожартував, що з'їсть фрукт найближчим часом.

Раніше аукціонний будинок Henry Aldridge and Son продав годинник капітана судна «Карпатія» Артура Рострона, який прийшов на допомогу «Титаніку», що тонув, і підняв на борт понад 700 пасажирів. Вартість аксесуара оцінили у $2 млн. Відомо, що аксесуар подарували Рострону пасажири, що вижили. На них вигравіруваний напис: «Подарований капітану Рострону із сердечною подякою та вдячністю».

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Теги: художник аукціон

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