Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів
Активісти наклеїли фотографію на захисне скло картини «Материнство»
фото: Martyn Wheatley

Поліція затримала активістів за підозрою в умисному пошкодженні майна

Активісти руху Demand наклеїли фотографію матері з дитиною, зроблене в Секторі Гази, на картину Пабло Пікассо. Це сталося у лондонській Національній галереї. Про це повідомляє Daily Mail.

Видання пише, що двоє протестувальників увійшли до зали в галереї та приклеїли фотографію до захисного скла картини «Материнство». Після цього вони облили підлогу червоною фарбою й продемонстрували свої руки, забруднені цією фарбою.

Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів фото 1

На фото зображена мати з пораненою дитиною, вкритою уламками. Вона була зроблена палестинським фотожурналістом Алі Джадаллахом. Поліція затримала активістів за підозрою в умисному пошкодженні майна, і наразі вони залишаються під вартою.

Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів фото 2

Представник Національної галереї зазначив, що жодна з картин не постраждала, але приміщення тимчасово закрили, щоб поліція могла розібратися в ситуації.

Картина «Материнство», створена Пабло Пікассо у 1901 році. На ній зображено матір, яка тримає дитину. Ноги маля складені в обіймах мати так, ніби вона все ще перебуває в утробі.

Раніше, кліматичні активісти руху Just Stop Oil вкотре облили картини Вінсента Ван Гога. Це сталося через кілька годин після того, як двох активістів засудили до тюремного ув’язнення за попередню акцію протесту проти картин художника.

Читайте також:

Теги: Лондон Сектор Гази картина мистецтво активісти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На «Червоній руті» у 1989-му році піднімали жовто-блакитні прапори, не дивлячись на те, що міліція намагалася цьому перешкодити
Пам’яті тої «Червоної Рути»
22 вересня, 20:30
Кількість постраждалих від вибухів за «дві хвилі» вимірюється тисячами
Пейджери, які вибухають. Усі версії та глобальні наслідки подій у Лівані Технології війни
20 вересня, 22:10
Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
21 вересня, 11:00
Російським військовим видавали промедол
Російське військове керівництво роздавало солдатам наркотики для притуплення страху: дані ЦНС
20 вересня, 13:18
Військові РФ створили новий склад боєприпасів на Донбасі
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
20 вересня, 13:54
Готель «Палац Трезіні» на Університетській набережній Санкт-Петербурга
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
22 вересня, 20:31
Тарас Ілля – поет, лауреат премії імені Олеся Гончара
На війні загинув син українських поетів
22 вересня, 14:48
Стрес став частиною буденого життя європейців
Названо найстресовіші професії в Європі: хто у зоні ризику
1 жовтня, 16:13
Артоб'єкт від французького художника Александра Лавета
Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт
Вчора, 18:28

Соціум

«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів
Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів
Вода затопила пустелю Сахару (фото)
Вода затопила пустелю Сахару (фото)
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
Затори та дефіцит пального: жителі Флориди втікають від урагану «Мілтон»
Затори та дефіцит пального: жителі Флориди втікають від урагану «Мілтон»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
30K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
6632
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4565
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Сьогодні, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua