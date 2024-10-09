Наклеїли фото з Гази на картину Пікассо. У лондонській галереї затримано активістів

Поліція затримала активістів за підозрою в умисному пошкодженні майна

Активісти руху Demand наклеїли фотографію матері з дитиною, зроблене в Секторі Гази, на картину Пабло Пікассо. Це сталося у лондонській Національній галереї. Про це повідомляє Daily Mail.

Видання пише, що двоє протестувальників увійшли до зали в галереї та приклеїли фотографію до захисного скла картини «Материнство». Після цього вони облили підлогу червоною фарбою й продемонстрували свої руки, забруднені цією фарбою.

На фото зображена мати з пораненою дитиною, вкритою уламками. Вона була зроблена палестинським фотожурналістом Алі Джадаллахом. Поліція затримала активістів за підозрою в умисному пошкодженні майна, і наразі вони залишаються під вартою.

Представник Національної галереї зазначив, що жодна з картин не постраждала, але приміщення тимчасово закрили, щоб поліція могла розібратися в ситуації.

Картина «Материнство», створена Пабло Пікассо у 1901 році. На ній зображено матір, яка тримає дитину. Ноги маля складені в обіймах мати так, ніби вона все ще перебуває в утробі.

Раніше, кліматичні активісти руху Just Stop Oil вкотре облили картини Вінсента Ван Гога. Це сталося через кілька годин після того, як двох активістів засудили до тюремного ув’язнення за попередню акцію протесту проти картин художника.