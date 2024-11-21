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Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн
На аукціоні продали картину більш ніж за $120 млн
фото з відкритих джерел

Картину «Імперія світла» продали на аукціоні

Картина бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта «Імперія світла» була продана за $121,2 млн на аукціоні Christie's у Нью-Йорку, що стало рекордною ціною для робіт цього художника. Очікувалося, що вона буде продана за $95 млн, повідомляє Bloomberg.

Попередній аукціонний рекорд Магрітта був встановлений на Sotheby’s у Лондоні в березні 2022 року, коли менша картина з цієї ж серії була продана за близько $79,5 млн. Протягом 16 років (з 1949 по 1964 рік) Магрітт створив 17 олійних картин під назвою «Імперія світла». Як зазначає Wall Street Journal, ці сюрреалістичні твори мають однакову тему, але з різними варіаціями: заміський будинок у темряві ночі на фоні освітленого блакитного неба. Деколи будинок має червоні двері, іноді – зелені віконниці. Магрітт часто оточував ці будинки високими деревами або водними потоками.

Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн фото 1

Версія, виставлена на аукціоні Christie's, була найвищого розміру – майже 122 см заввишки, і стала першою, в якій з'явилися водяні відблиски.

Картина була продана в рамках окремого аукціону творів мистецтва з приватної колекції.

Також, у понеділок Sotheby’s розпочав аукціонний тиждень продажу сучасного мистецтва, на якому скульптура художниці Леонори Керрінгтон «Велика Дама» була продана за $11,4 млн, що стало найбільшою ціною за її роботи на аукціонах.

До слова, Фонд державного майна України успішно провів перший аукціон з приватизації об'єкта, який виставляли на продаж зі стартовою ціною в одну гривню. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зауважимо, що Кабінет міністрів затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.

Нагадаємо, 6 вересня, відбувся аукціон на якому виставили колекцію коштовних годинників нардепа-зрадника Віктора Медведчука. Загальна вартість лотів становила понад 10 млн грн.

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Теги: рекорд Україна будинок аукціон картина

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