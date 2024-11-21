Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн

На аукціоні продали картину більш ніж за $120 млн

Картину «Імперія світла» продали на аукціоні

Картина бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта «Імперія світла» була продана за $121,2 млн на аукціоні Christie's у Нью-Йорку, що стало рекордною ціною для робіт цього художника. Очікувалося, що вона буде продана за $95 млн, повідомляє Bloomberg.

Попередній аукціонний рекорд Магрітта був встановлений на Sotheby’s у Лондоні в березні 2022 року, коли менша картина з цієї ж серії була продана за близько $79,5 млн. Протягом 16 років (з 1949 по 1964 рік) Магрітт створив 17 олійних картин під назвою «Імперія світла». Як зазначає Wall Street Journal, ці сюрреалістичні твори мають однакову тему, але з різними варіаціями: заміський будинок у темряві ночі на фоні освітленого блакитного неба. Деколи будинок має червоні двері, іноді – зелені віконниці. Магрітт часто оточував ці будинки високими деревами або водними потоками.

Версія, виставлена на аукціоні Christie's, була найвищого розміру – майже 122 см заввишки, і стала першою, в якій з'явилися водяні відблиски.

Картина була продана в рамках окремого аукціону творів мистецтва з приватної колекції.

Також, у понеділок Sotheby’s розпочав аукціонний тиждень продажу сучасного мистецтва, на якому скульптура художниці Леонори Керрінгтон «Велика Дама» була продана за $11,4 млн, що стало найбільшою ціною за її роботи на аукціонах.

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