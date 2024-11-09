Зеленський нагородив українських митців у День працівників культури

Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Президент присвоїв діячам культури почесні звання

Із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент Володимир Зеленський відзначив митців державними нагородами. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Гнатюка Анатолія Васильовича – актора театру і кіно, співака.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присвоєно Кияновській Любові Олександрівні – професорці, завідувачці кафедри Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Також Зеленський присвоїв почесні звання:

«Народний артист України»

Бойку Сергію Валентиновичу – артистові драми – провідному майстру сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»

Вілкову Олександру В’ячеславовичу – акторові, провідному майстру сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках»

Калантаю Сергію Гавриловичу – акторові театру і кіно, артисту державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ

Попову Леоніду Петровичу – професорові кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Федоришину Василю Іллічу – диригентові та художньому керівнику камерного та симфонічного оркестрів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ

«Заслужений артист України»

Артіменьєву Артуру Леонідовичу – режисерові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках»

Бліндару Івану Володимировичу – артистові драми державної організації «Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка»

Гафіяк Анні Володимирівні – солістці-вокалістці, директору Ясінянського селищного будинку культури Рахівського району, Закарпатська область

Гонюкову Андрію Олександровичу – артисту, солістові-вокалісту – провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва»

Демочко Валентині Володимирівні – артистці-вокалістці, організатору культурно-мистецьких заходів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Україна – Фестиваль», м. Київ

Калинюк Інні Василівні – артистці драми державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької», м. Львів

Маркову Євгенію Петровичу – артистові балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, м. Київ

Піскун Юлії Геннадіївні – артистці-вокалістці (солісту) державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка»

Рой-Ійнді Тамарі Ксав’є-Бертранівні – артистці-солістці-вокалістці-інструменталістці державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України», м. Київ

Стефанській Олені Анатоліївні – актрисі державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м. Київ

Стецю Назарію Романовичу – артистові-солісту-інструменталісту Національного ансамблю солістів «Київська камерата»

«Заслужений діяч мистецтв України»

Бернацькому Віктору Юрійовичу – викладачеві, директору Хмельницького фахового музичного коледжу імені В. І. Заремби

Бояру Олексію Сергійовичу – диригентові Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди, м. Київ

Гавюк Ярославу Васильовичу – співакові, композитору, начальникові відділу Тетіївської міської ради Білоцерківського району, Київська область

Гриценюк Дарині Сергіївні – концертмейстерові народного аматорського ансамблю бального танцю «Флеш» комунального закладу «Рівненський міський палац культури» Рівненської міської ради

Грищенку Ігорю Дмитровичу – хормейстерові, художньому керівнику та диригентові Архієрейського хору Свято-Михайлівського кафедрального собору, м. Житомир

Забашті Галині Василівні – доцентові кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Небесному Івану Васильовичу – композиторові, продюсеру

Олексіву Ярославу Володимировичу – доцентові кафедри Львівської національної музичної академії імені В. М. Лисенка

Петриченку Євгену Володимировичу – композитору, режисерові-постановнику державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України», м. Київ

Родіну Олександру Леонідовичу – композиторові, піаністу

«Заслужений майстер народної творчості України»

Бабенко Наталії Володимирівні – керівникові зразкової майстерні художньої вишивки та бісероплетіння Сумського палацу дітей та юнацтва

Мартинюк Лесі Георгіївні – викладачеві образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради

Петренко Юлії Миколаївні – керівнику гуртка «Академія Олівця» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради, Київська область

Северин Оксані Миколаївні – майстрині навчально-виробничої гончарної майстерні Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, Полтавська область

«Заслужений працівник культури України»

Байдюк Наталії Кирилівні – головному зберігачеві фондів комунального закладу «Хмельницький обласний художній музей»

Головачову Ігорю Олександровичу – художникові з освітлення, начальнику служби державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки», м. Київ

Івановій Юлії Вікторівні – провідному концертмейстерові Одеської національної музичної академії імені А. Нежданової

Котляревському Сергію Івановичу – керівникові студії Вінницького обласного центру культури «Щедрик»

Крутько Ніні Вікторівні – викладачеві комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради

Орру Ельмару Едгаровичу – завідувачеві художньо-постановчої частини Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, м.Київ

Панті Анні Петрівні – директорові комунального закладу «Центр культури та дозвілля «Калина» Гніванської міської ради, Вінницька область

Рудаї Прохірі Михайлівні – заступникові директора комунальної установи «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»

Сащук Ніні Олександрівні — керівнику народного аматорського ансамблю народного танцю «Терниця» Центру культури та дозвілля Любешівської селищної ради, Волинська область

Соловйовій Ларисі Борисівні – директорові Врадіївської дитячої музичної школи, Миколаївська область

Степановій Людмилі Остапівні – помічникові генерального директора –художнього керівника театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Трачу Анатолію Броніславовичу – директорові Дитячої школи мистецтв № 5 Оболонського району міста Києва

Фроловій Наталії Дмитрівні – директорові бібліотеки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Нагадаємо, 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Також сьогодні – Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму.