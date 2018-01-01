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    В автоаварии погибла украинская дизайнер Анжела Павлова

    Модельер разбился на бориспольской трассе
    Известный украинский модельер из Черкасс Анжела Павлова погибла в результате автомобильной аварии. Трагедия произошла на трассе возле Борисполя. Дизайнер прославилась после создания бренда «Ангел». Печальное известие сообщила подруга погибшей Инна Лукьянец. «Еще осенью мы приглашали ее на кафедру и она рассказывала нам о том, как
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    • Сьогодні, 19:29
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    Дизайнер Анжела Павлова
    Дизайнер Анжела Павлова

    Модельер разбился на бориспольской трассе

    Известный украинский модельер из Черкасс Анжела Павлова погибла в результате автомобильной аварии. Трагедия произошла на трассе возле Борисполя. Дизайнер прославилась после создания бренда «Ангел».

    Печальное известие сообщила подруга погибшей Инна Лукьянец. «Еще осенью мы приглашали ее на кафедру и она рассказывала нам о том, как быть стильными, модными, непревзойденными женщинами. Каким должен быть дрескод преподавателя вуза... Теперь у меня и у многих других женщин останутся ее красивые наряды», – рассказывает знакомая погибшей.

    Также она добавляет: «В одежде от известного черкасского дизайнера Анжелы Павловой прошла хорошая часть моей жизни, видимо потому, что такой прекрасный она была человек».

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