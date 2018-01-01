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    Эмма Томпсон заявила, что пора сократить количество премий в Голливуде

    Актриса считает, что красные дорожки надоели не только знаменитостям, но и поклонникам
    Это нам нравится обсуждать выходы звезд на красную дорожку, а вот самим звездам по этой самой дорожке ходить туда-сюда, похоже, нравится не очень. Звезда британского кинематографа Эмма Томпсон («Гарри Поттер», «Реальная любовь») считает, что сезон вручения разнообразных кинонаград в Голливуде нужно сократить, потому что
    • Сьогодні, 17:48
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    Актриса&nbsp;Эмма Томпсон
    Актриса Эмма Томпсон

    Актриса считает, что красные дорожки надоели не только знаменитостям, но и поклонникам

    Это нам нравится обсуждать выходы звезд на красную дорожку, а вот самим звездам по этой самой дорожке ходить туда-сюда, похоже, нравится не очень. Звезда британского кинематографа Эмма Томпсон («Гарри Поттер», «Реальная любовь») считает, что сезон вручения разнообразных кинонаград в Голливуде нужно сократить, потому что сейчас знаменитостям-де приходится «гарцевать» по красной дорожке «как цирковые пони».

    «Ну серьезно – мы гарцуем по этим чертовым красным дорожкам как цирковые пони, снова и снова, и всех это уже достало», в сердцах высказалась Томпсон.

    Двукратная обладательница «Оскара» призывает сделать наградной сезон намного короче – и заодно перестать пытаться «продать» с его помощью фильмы:

    «Давайте проводить одну или две церемонии, но по-настоящему интересные, и прекратим использовать их, чтобы продать свои фильмы».

    Высказалась Эмма и по поводу речи Опры Уинфри на «Золотом глобусе», которая объявила, что «грядут новые времена»:

    «Лица некоторых мужчин в зале нужно было видеть – это было нечто! Конечно, теперь многим еще долго будет неудобно – ну так пусть смирятся, нам-то было неудобно столетиями».

    Джерело: popcornnews

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