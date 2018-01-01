Эмма Томпсон заявила, что пора сократить количество премий в Голливуде

Это нам нравится обсуждать выходы звезд на красную дорожку, а вот самим звездам по этой самой дорожке ходить туда-сюда, похоже, нравится не очень. Звезда британского кинематографа Эмма Томпсон («Гарри Поттер», «Реальная любовь») считает, что сезон вручения разнообразных кинонаград в Голливуде нужно сократить, потому что сейчас знаменитостям-де приходится «гарцевать» по красной дорожке «как цирковые пони».

«Ну серьезно – мы гарцуем по этим чертовым красным дорожкам как цирковые пони, снова и снова, и всех это уже достало», в сердцах высказалась Томпсон.

Двукратная обладательница «Оскара» призывает сделать наградной сезон намного короче – и заодно перестать пытаться «продать» с его помощью фильмы:

«Давайте проводить одну или две церемонии, но по-настоящему интересные, и прекратим использовать их, чтобы продать свои фильмы».

Высказалась Эмма и по поводу речи Опры Уинфри на «Золотом глобусе», которая объявила, что «грядут новые времена»:

«Лица некоторых мужчин в зале нужно было видеть – это было нечто! Конечно, теперь многим еще долго будет неудобно – ну так пусть смирятся, нам-то было неудобно столетиями».