Вчені виявили несподівану особливість у харчуванні динозаврів

Дослідження показало, що дитинчат динозаврів могли годувати окремою поживною їжею

Міжнародна група науковців дійшла висновку, що деякі динозаври годували своїх дитинчат більш м’якою та поживною їжею, ніж споживали самі дорослі особини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Вчені проаналізували скам’янілі зуби качкодзьобого динозавра Maiasaura peeblesorum, який жив приблизно 75-80 млн років тому.

Раніше вважалося, що молоді динозаври харчувалися дрібною здобиччю або м’якими частинами рослин, однак механізм відмінностей між раціоном дитинчат та дорослих залишався невідомим.

Під час нового дослідження вчені виявили, що зуби молодих майазаврів мали значно більше слідів роздавлювання їжі, тоді як у дорослих переважали сліди пережовування жорсткішої рослинності.

На думку дослідників, це свідчить про те, що дорослі динозаври приносили потомству м’яку їжу з вищим вмістом білка та меншою кількістю клітковини.

Ймовірно, молоді майазаври харчувалися фруктами та іншими поживними рослинами, тоді як дорослі особини споживали жорсткіші частини рослин із високим вмістом клітковини.

Автор дослідження Джон Гантер заявив, що така поведінка може бути значно давнішою, ніж вважалося раніше. «Ми надаємо докази того, що така поведінка, ймовірно, сягає набагато далі, ніж походження птахів, можливо, до походження динозаврів», – сказав науковець.

Нагадаємо, що внаслідок тривалої посухи у Державному парку Техасу (США) було виявлено 70 нових слідів динозаврів, яким 110 млн років. Представники парку повідомили, що ніколи раніше не фіксували таку велику кількість слідів динозаврів у межах парку.

Зазначається, що виявлені сліди з трьома пальцями, ймовірно, належать акрокантозавру, динозавру заввишки 4,6 м, тоді як більші сліди, ймовірно, належать завропосейдону, динозавру заввишки 18 м і вагою 44 т.