В аптеках є алкоголь, а пралка – розкіш. Українка розповіла, що найбільше дивує іммігрантів у США

Надія Карбунар
Христина демонструє галон апельсинового соку, це приблизно 3,79 літра
фото: скріншот із відео

США – одна з трьох країн світу, яка досі не перейшла на метричну систему

Переїзд до Сполучених Штатів часто порівнюють із висадкою на іншу планету. Блогерка Христина з Харкова, яка вже сім років живе в Америці, поділилася головними культурними та побутовими відмінностями, до яких доводиться звикати кожному іммігранту. Як інформує «Главком», відповідне відео дівчина виклала на своєму YouTube-каналі.

Імперська система: світ фунтів та фаренгейтів

США – одна з трьох країн світу, яка досі не перейшла на метричну систему. Замість звичних кілограмів тут паунди (фунти), замість літрів – галони, а температуру вимірюють у фаренгейтах. Багато назв походять від частин тіла. Наприклад, один інч (дюйм) – це приблизно ширина великого пальця (2,5 см). Для зручності один паунд (454 г) можна рахувати як пів кілограма.

Магія цифр: час, дати та податки

AM/PM: Забудьте про «17:00». В Америці це 5 p.m. Навіть 12-та ночі тут позначається як 12 a.m., а не 00:00.

Що ж до дати, то спочатку пишуть місяць, потім день. Дата «05.04» в США – це 4 травня, а не 5 квітня. Помилка в документах може коштувати місяців бюрократії.

Також ціна на ціннику – це не те, що ви заплатите на касі. Податок з продажу (Sales Tax) додається зверху і різниться залежно від штату. Проте на більшість продуктів харчування він не поширюється.

Побутові дива: пральна машина – розкіш

Американські аптеки (CVS, Walgreens) – це величезні магазини, де поруч із ліками продають чіпси, косметику та навіть алкоголь.

Унітази в США мають дуже високий рівень води. Це не ознака несправності, а особливість системи змиву, яка буквально «висмоктує» вміст. А в громадських вбиральнях вас чекають величезні щілини в дверцятах кабінок – заради безпеки та вентиляції.

У багатьох орендованих квартирах немає власної пралки. Жителям доводиться користуватися спільними пральнями в підвалах або лондроматами на вулицях. Встановлення власної техніки часто суворо заборонене договором оренди.

Дорожня інфраструктура та медицина

Міста у США – для машин. Пішоходів на вулицях практично немає. Громадський транспорт розвинений слабо, а міста настільки «розмазані» по площі, що без авто життя стає надскладним.

Що ж до медицини, то без страховки будь-яка процедура може обернутися боргами в сотні тисяч доларів. При цьому навіть зі страховкою (яка коштує $600-1000 на місяць) на прийом до лікаря іноді доводиться чекати тижнями.

Кредитна історія – ваш «другий паспорт»

В Америці борг – це не погано, а необхідно. Кредитний рейтинг (від 300 до 850) визначає вашу надійність. Без нього вам можуть відмовити в оренді квартири або зажадати величезний депозит (наприклад, $6000) просто за право заїхати в житло.

Христина наголошує, що США вимагають повної перебудови звичок – від того, як ви заварюєте чай (бо електрочайники на 110 В закипають повільніше), до того, як ви рахуєте власні податки кожного квітня. Проте, за словами блогерки, до всього можна звикнути, головне – готовність вчитися та інтегруватися в нові правила гри.

Раніше українка Валентина Нечаєва декілька років тому емігрувала з родиною до Німеччини. Жінка розповіла, чому обрала для життя саме цю країну та назвала її переваги.

Також  українка з Одеси Дарія назвала головні переваги життя у Швейцарії та розповіла, що їй подобається в цій країні найбільше. За словами українки, Швейцарія відкрита для іноземців. У цій країні легко знайти спільну мову з представниками інших країн, однак складно познайомитися зі місцевими мешканцями.

