У США знайдено сліди динозаврів, яким 110 млн років (фото)

Представники парку повідомили, що ніколи раніше не фіксували таку велику кількість слідів динозаврів у межах парку

Внаслідок тривалої посухи, яка триває впродовж останніх двох років, у Державному парку Техасу (США) було виявлено 70 нових слідів динозаврів, яким 110 млн років. Про це повідомляє The Messenger.

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Представники парку повідомили, що ніколи раніше не фіксували таку велику кількість слідів динозаврів у межах парку.

Зазначається, що виявлені сліди з трьома пальцями, ймовірно, належать акрокантозавру, динозавру заввишки 4,6 м, тоді як більші сліди, ймовірно, належать завропосейдону, динозавру заввишки 18 м і вагою 44 т.

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«Для нас це є надзвичайним, але після двох років високих температур та посушливих періодів ми маємо можливість виявити нові сліди динозаврів», - розповів Пол Бейкер, представник Державного парку Техасу.

У парку також зауважили, що будь-які значні опади в регіоні можуть зробити сліди динозаврів невидимими для ока людини.

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Нагадаємо, у передмісті Сан-Паулу, що у Бразилії, вчені знайшли скам'янілі яйця динозавра. Вони лежали у гнізді і, ймовірно, були відкладені 50-60 млн років тому.

Зокрема археологи повернули з небуття череп людини, яка жила майже 7 тис. років тому. Неолітичний некрополь знайшли в 2020 році під час експедиції Запорізького університету з керівником Генналієм Тощевим – відомим українським археологом.

До слова, елементи життя рабів, яких десятиліттями утримували в оселях давньоримських багатіїв в Помпеях, були знайдені італійськими археологами.