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У США знайдено сліди динозаврів, яким 110 млн років (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США знайдено сліди динозаврів, яким 110 млн років (фото)
фото: The Messenger

Представники парку повідомили, що ніколи раніше не фіксували таку велику кількість слідів динозаврів у межах парку

Внаслідок тривалої посухи, яка триває впродовж останніх двох років, у Державному парку Техасу (США) було виявлено 70 нових слідів динозаврів, яким 110 млн років. Про це повідомляє The Messenger.

Представники парку повідомили, що ніколи раніше не фіксували таку велику кількість слідів динозаврів у межах парку.

Зазначається, що виявлені сліди з трьома пальцями, ймовірно, належать акрокантозавру, динозавру заввишки 4,6 м, тоді як більші сліди, ймовірно, належать завропосейдону, динозавру заввишки 18 м і вагою 44 т.

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Допис, поширений Dinosaur Valley State Park (@dinovalleysp)

«Для нас це є надзвичайним, але після двох років високих температур та посушливих періодів ми маємо можливість виявити нові сліди динозаврів», - розповів Пол Бейкер, представник Державного парку Техасу.

У парку також зауважили, що будь-які значні опади в регіоні можуть зробити сліди динозаврів невидимими для ока людини.

Нагадаємо, у передмісті Сан-Паулу, що у Бразилії, вчені знайшли скам'янілі яйця динозавра. Вони лежали у гнізді і, ймовірно, були відкладені 50-60 млн років тому. 

Зокрема археологи повернули з небуття череп людини, яка жила майже 7 тис. років тому. Неолітичний некрополь знайшли в 2020 році під час експедиції Запорізького університету з керівником Генналієм Тощевим – відомим українським археологом. 

До слова, елементи життя рабів, яких десятиліттями утримували в оселях давньоримських багатіїв в Помпеях, були знайдені італійськими археологами.

Теги: наука археологія вчені

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