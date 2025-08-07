В Угорщині затримано чоловіка, який готував замах на Орбана

Регіональна слідча прокуратура Будапешта порушила кримінальну справу проти чоловіка за підготовку до вбивства і подала клопотання про його арешт

Чоловік шукав «найкращого найманого вбивцю»

В Угорщині затримали чоловіка, який в інтернеті намагався знайти кілера для скоєння замаху на прем’єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

За наявними даними, чоловік зареєструвався на вебсайті, що розміщений на іноземному сервері, з метою знайти особу, яка за грошову винагороду погодиться вбити прем'єр-міністра Угорщини.

Зловмисник заявив, що готовий заплатити як у форинтах, так і в іншій валюті за те, щоб особа, яка візьметься за це завдання, – за його словами, «найкращий найманий вбивця» – вбила прем'єр-міністра Угорщини.

Слідча прокуратура – за сприяння Національного слідчого управління поліції та Центру боротьби з тероризмом – ідентифікувала чоловіка, затримала його та взяла під варту, а потім допитала як підозрюваного у зв'язку з обґрунтованою підозрою у підготовці вбивства.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта порушила кримінальну справу проти чоловіка за підготовку до вбивства і подала клопотання про його арешт. Підозрюваний зізнався у скоєнні злочину.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір уряду скоротити обсяги підтримки, яку надають українським біженцям. У своїй позиції він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим.