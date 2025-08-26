Головна Гроші Особисті фінанси
«Це – мізер». Гетманцев розповів, скільки людей скористалось податковою пільгою та що вона дає

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото з відкритих джерел

За словами нардепа, невелика кількість людей, які скористались податковою пільгою, стала можливою через тіньову економіку

В Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дозволяє кожному платнику податків повернути частину сплаченого ПДФО (податок на дохід фізичної особи). Право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менш як 1% домогосподарстві, повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

«На практиці податковою знижкою реально користується лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менше 1% домогосподарств. В масштабах країни це – мізер», – зазначив він. 

Нардеп додав, що до податкової знижки можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо. Щоб її отримати, потрібно мати офіційно підтверджені витрати й білі доходи.

За словами Гетманцева, у 2019–2021 роках кількість поданих декларацій зростала на 2–4% щороку. Однак з початком повномасштабного вторгнення стався різкий обвал – майже на третину, і навіть у 2024 році показник так і не повернувся до рівня 2021-го.

«Те, що люди не користуються знижкою – є яскравим прикладом того, як тінь краде наші гроші – і держави, і громадян. А ми цього не помічаємо! Фактично, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей. Але ні, збагачення тіньовиків перешкоджає цьому», – підсумував нардеп.

Як раніше зазначали в Державній податковій службі України, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом.

 До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

В Головному управлінні ДПС в Одеській області додали, що податкову знижку можуть отримати фізичні особи – громадяни України, які:

  • отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких утримано ПДФО;
  • у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом України.

До витрат, які включаються до податкової знижки, належать:

  • оплата навчання – за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти;
  • пожертвування та благодійні внески – у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу;
  • оплата за користування іпотечним житловим кредитом – частина суми процентів за користування кредитом;
  • страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом;
  • витрати на допоміжні репродуктивні технології – оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
  • оплата державних послуг – вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
  • витрати на будівництво (придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла;
  • витрати на оренду житла – для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов);
  • витрати на придбання акцій підприємства Дія Сіті – витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • через електронний кабінет платника.

Зазначимо, що 7214 платників податків, які постраждали внаслідок бойових дій, тимчасово звільнені від виконання податкових зобов’язань. 2913 платників отримали таке звільнення у поточному році. 

