Відомий путініст втратив другого племінника на війні в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Звєрєв розповів про смерть ще одного племінника на так званій СВО
фото: ТАСС

Російський шоумен Сергій Звєрєв розповів, що його племінник Ігор «пішов на завдання» і не повернувся

Шоумен та активний прихильник Володимира Путіна і війни, Сергій Звєрєв, повідомив про загибель ще одного свого племінника в Україні. Про це він розповів у коментарі для MK.RU, передає «Главком».

За словами Звєрєва, його племінника Ігоря, який народився у 1996 році, мобілізували одним із перших. Він «пішов на завдання» і не повернувся. Шоумен зазначив, що його родич з дитинства займався полюванням, тому його досвід був використаний російською армією.

Це вже друга втрата в родині Звєрєва за цей рік. Раніше, взимку, він повідомляв про смерть свого племінника Андрія, який також був мобілізований на війну.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Сергій Звєрєв відреагував на початок мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. 59-річний співак і перукар несподівано заявив, що готовий воювати. На війну в Україну він зібрався їхати в короні і мантії.

Раніше у Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Він раптом почав задихатися. Дружина викликала швидку допомогу, однак медики не врятували 40-річного чоловіка.

Крім того, у Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. За попередніми даними, він випав із вікна.

До слова, уряд Росії запропонував Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

Цей крок дозволить Росії вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням. Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі (в'язниці, СІЗО, психіатричні лікарні тощо), на території країн-учасниць. Російський уряд пропонує припинити дотримання цієї норми.

