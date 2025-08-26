Відомий путініст втратив другого племінника на війні в Україні

Звєрєв розповів про смерть ще одного племінника на так званій СВО

Російський шоумен Сергій Звєрєв розповів, що його племінник Ігор «пішов на завдання» і не повернувся

Шоумен та активний прихильник Володимира Путіна і війни, Сергій Звєрєв, повідомив про загибель ще одного свого племінника в Україні. Про це він розповів у коментарі для MK.RU, передає «Главком».

За словами Звєрєва, його племінника Ігоря, який народився у 1996 році, мобілізували одним із перших. Він «пішов на завдання» і не повернувся. Шоумен зазначив, що його родич з дитинства займався полюванням, тому його досвід був використаний російською армією.

Це вже друга втрата в родині Звєрєва за цей рік. Раніше, взимку, він повідомляв про смерть свого племінника Андрія, який також був мобілізований на війну.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Сергій Звєрєв відреагував на початок мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. 59-річний співак і перукар несподівано заявив, що готовий воювати. На війну в Україну він зібрався їхати в короні і мантії.

