Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо

Кошти з продажу особистих речей Бріжит Бардо передали до її благодійного фонду на захист тварин

У Парижі відбувся аукціон, де були представлені сотні особистих речей легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Серед лотів були каблучки з діамантами, еротичні портрети зірки, взуття, друкарська машинка та інше. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Аукціон Drouot пройшов у центрі Парижа, де було представлено 300 лотів. Ці речі були зібрані з двох будинків акторки в Сен-Тропе та квартири у Парижі.

«Кожен предмет, що продається, несе на собі слід зустрічі, участі, моменту щастя, етапу її життя. Вони розповідають історію жінки, а також легенду», – сказав її секретар Франк Гілью, який співпрацював з актрисою.

Тож на аукціоні продавали меблі, одяг, релігійні статуетки, кухонне приладдя, посуд Le Creuset, запальнички, прикраси та класичні гітари.

Серед лотів також були друкарська машинка, на якій Бардо писала листи й автобіографію, її велосипед Peugeot та дві пари шкіряних балеток Repetto. Окрему частину колекції становили еротичні портрети акторки.

Також на аукціоні були представлені м'які іграшки та нашийники її собак. Бардо обожнювала собак та виступала за захист прав тварин. На аукціоні продали 285 речей Бріжит Бардо. Виручені кошти підуть до її благодійного фонду на захист тварин.

Бріжит Бардо була однією з найвідоміших жінок кінця XX століття. У 1950-х роках вона розпочала кар'єру моделі та акторки та стала символом сучасної жіночності й сексуальної революції.

Нагадаємо, 28 грудня 2025 року, світ сколихнула звістка про смерть легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Видатній жінці, яка змінила уявлення про жіночність та красу у XX столітті, був 91 рік. За свою кінокар'єру Бріжит знялася у 48 фільмах, співпрацюючи з видатними режисерами свого часу.

У 1973 році, перебуваючи на піку слави, Бардо прийняла радикальне рішення – залишити акторську кар'єру. Вона заснувала «Фонд Бріжит Бардо» для захисту тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Її потужний голос звучав у всьому світі: вона боролася проти полювання на тюленів, виступала проти носіння хутра та жорстокого поводження з домашніми улюбленцями.