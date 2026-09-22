Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Бріжит Бардо померла 28 грудня 2025 року
фото: кадр з фільму «Потанцюй зі мною!»

Кошти з продажу особистих речей Бріжит Бардо передали до її благодійного фонду на захист тварин

У Парижі відбувся аукціон, де були представлені сотні особистих речей легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Серед лотів були каблучки з діамантами, еротичні портрети зірки, взуття, друкарська машинка та інше. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Аукціон Drouot пройшов у центрі Парижа, де було представлено 300 лотів. Ці речі були зібрані з двох будинків акторки в Сен-Тропе та квартири у Парижі.

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо фото 1
фото: gazette-drouot.com

«Кожен предмет, що продається, несе на собі слід зустрічі, участі, моменту щастя, етапу її життя. Вони розповідають історію жінки, а також легенду», – сказав її секретар Франк Гілью, який співпрацював з актрисою.

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо фото 2
фото: gazette-drouot.com

Тож на аукціоні продавали меблі, одяг, релігійні статуетки, кухонне приладдя, посуд Le Creuset, запальнички, прикраси та класичні гітари.

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо фото 3
фото: gazette-drouot.com

Серед лотів також були друкарська машинка, на якій Бардо писала листи й автобіографію, її велосипед Peugeot та дві пари шкіряних балеток Repetto. Окрему частину колекції становили еротичні портрети акторки.

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо фото 4
фото: gazette-drouot.com

Також на аукціоні були представлені м'які іграшки та нашийники її собак. Бардо обожнювала собак та виступала за захист прав тварин. На аукціоні продали 285 речей Бріжит Бардо. Виручені кошти підуть до її благодійного фонду на захист тварин.

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо фото 5
фото: gazette-drouot.com

Бріжит Бардо була однією з найвідоміших жінок кінця XX століття. У 1950-х роках вона розпочала кар'єру моделі та акторки та стала символом сучасної жіночності й сексуальної революції.

Нагадаємо, 28 грудня 2025 року, світ сколихнула звістка про смерть легендарної французької акторки, фотомоделі та співачки Бріжит Бардо. Видатній жінці, яка змінила уявлення про жіночність та красу у XX столітті, був 91 рік. За свою кінокар'єру Бріжит знялася у 48 фільмах, співпрацюючи з видатними режисерами свого часу.

У 1973 році, перебуваючи на піку слави, Бардо прийняла радикальне рішення – залишити акторську кар'єру. Вона заснувала «Фонд Бріжит Бардо» для захисту тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Її потужний голос звучав у всьому світі: вона боролася проти полювання на тюленів, виступала проти носіння хутра та жорстокого поводження з домашніми улюбленцями.

Читайте також:

Теги: кіно Франція тварини аукціон акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується 10 нових епізодів серіалу «Темна матерія»
Серіал «Темна матерія» отримав продовження: дата виходу та цікаві подробиці другого сезону
28 серпня, 09:20
Ведмедиця Медді разом із двома ведмежатами купається у басейні
Дикі ведмеді оселилися по сусідству з американцями та облюбували їхній басейн (відео)
30 серпня, 12:05
Римма Зюбіна розповіла, що мріяла зіграти Квітку Цісик у кіно
Актриса Римма Зюбіна зізналася про свої заповітні професійні мрії
31 серпня, 21:36
Римма Зюбіна висловилася про Потапа, якого хочуть позбавити звання заслуженого артиста України
Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому вперто відмовляється від державних нагород
1 вересня, 13:37
Рамзан Кадиров заговорив про можливе захоплення європейських країн
Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
3 вересня, 19:24
У Музеї Огюста Ренуара зберігається його творча спадщина
У Франції пограбовано музей з картинами Ренуара на €9 млн
8 вересня, 12:18
Марія Стен та Алан Рітчсон знову зіграють у новому серіалі «Ніглі»
Премʼєра довгоочікуваного серіалу «Ніглі»: сюжет та головні герої
16 вересня, 11:35
Санні прожила у родині Барака Обами 13 років
«Ми страшенно сумуватимемо». Барак Обама повідомив про смерть члена родини
17 вересня, 17:29
Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
Вчора, 11:27

Шоу-біз

Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо
Еротичні фото та діаманти. Франція продала сотні речей легендарної Бріжит Бардо
Смерть сина Сінді Кроуфорд у рехабі. Названа ймовірна причина
Смерть сина Сінді Кроуфорд у рехабі. Названа ймовірна причина
Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву
Російські блогери-артисти переспівали «Одну калину» Ротару. Автор пісні зробив заяву
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
«Хороші росіяни» заспівали легендарну пісню Софії Ротару (відео)
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
Син Олега Скрипки різко відповів на закиди про своє звільнення із ЗСУ
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
199K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
68K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua