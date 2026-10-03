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Підозрюваний у сексуальному насильстві режисер Білоус вийшов із СІЗО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Підозрюваний у сексуальному насильстві режисер Білоус вийшов із СІЗО
Андрій Білоус вийшов із СІЗО під заставу
фото: «Клочков та партнери»

Білоус провів у СІЗО майже рік та вийшов після внесення застави

Колишній директор Молодого театру Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов із СІЗО під заставу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на адвокатське об'єднання «Клочков та партнери», яке захищає режисера.

«Андрій Федорович Білоус вийшов із СІЗО. Для нас це не просто перемога у черговому процесуальному питанні. За цими фотографіями – рік надзвичайно складної роботи», – йдеться у повідомленні адвокатського об'єднання.

Білоуса буо взято під варту 22 жовтня 2025. У серпні 2026 року суд дозволив йому вийти із СІЗО під заставу, визначивши її у розмірі майже 5 млн грн. Захист режисера оскаржив цю суму, і вже у вересні суд зменшив заставу до 1,3 млн грн. Дружина режисера Ірина Білоус після цього оголосила збір коштів на заставу та матеріальну підтримку чоловіка.

Адвокати також стверджують, що справа супроводжувалася значним суспільним та інформаційним тиском. «Медіа та соціальні мережі формували ставлення до людини задовго до того, як свою оцінку справі має надати суд. Фактично доводилося працювати в умовах, коли суспільний вирок намагалися винести раніше за судовий», – заявили захисники.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року колишньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу було оголошено підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, у період із березня 2018-го до квітня 2023 року режисер, який також викладав у Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого, неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство щодо п'яти дівчат.

Згодом дружина режисера Ірина Білоус звернулася до Офісу генерального прокурора із закликом припинити, за її словами, «катування» чоловіка. Вона стверджувала, що Білоуса утримують у СІЗО за необґрунтованою підозрою. 

Перебуваючи під вартою, Андрій Білоус також повідомив, що працює над книгою-розслідуванням про власну справу, та розповів про свій стан і думки.

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Теги: Андрій Білоус СІЗО в'язниця

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Кримінал

Підозрюваний у сексуальному насильстві режисер Білоус вийшов із СІЗО
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