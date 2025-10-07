Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні

Александр Стубб заявляв, що Дональд Трамп готовий до рішучих дій проти Кремля

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем’єр-міністром Петтері Орпо здійснять візит до США, де проведуть зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента Республіки Фінляндія та уряд країни.

Робочий візит фінського президента та глави уряду до Сполучених Штатів запланований на 9-10 жовтня. Зокрема, під час зустрічі в Білому домі політики обговорять двосторонні відносини між Фінляндією та Штатами, торговельно-економічне співробітництво, а також війну Росії проти України. «У програмі президента Стубба також передбачені зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна. Стубб сказав, що одним з ключових результатів переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки. «І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі», – наголошував він.

До слова, Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.