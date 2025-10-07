Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
Візит фінського лідера до Сполучених Штатів запланований на 9-10 жовтня
фото: Yle

Александр Стубб заявляв, що Дональд Трамп готовий до рішучих дій проти Кремля

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем’єр-міністром Петтері Орпо здійснять візит до США, де проведуть зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента Республіки Фінляндія та уряд країни.

Робочий візит фінського президента та глави уряду до Сполучених Штатів запланований на 9-10 жовтня. Зокрема, під час зустрічі в Білому домі політики обговорять двосторонні відносини між Фінляндією та Штатами, торговельно-економічне співробітництво, а також війну Росії проти України. «У програмі президента Стубба також передбачені зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна. Стубб сказав, що одним з ключових результатів переговорів став початок опрацювання деталей майбутніх гарантій безпеки. «І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі», – наголошував він.

До слова, Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
23 вересня, 09:55
Трамп обурений тим, що європейські країни продовжують купувати російську нафту
Трамп вважає санкції ЄС проти Росії занадто слабкими
15 вересня, 03:58
Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками
Зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає саме на двосторонньому форматі
16 вересня, 22:43
Українська делегація на чолі із Зеленським наступного тижня відвідає Генасамблею ООН
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Кравцова пережила Голокост, працювала медсестрою в Україні та емігрувала до США
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
20 вересня, 02:53
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помічено підозрілий дрон
27 вересня, 12:52
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
28 вересня, 05:42
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру та хоче отримати її за будь-яку ціну
Премія миру для Трампа. У Раді зареєстровано звернення до Нобелівського комітету
29 вересня, 18:35
Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання
Подружжя Зеленських зустрілося з українською громадою у США
25 вересня, 16:41

Політика

День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
«Найдорожчий товаришу»: Кім Чен Ин підлестився до Путіна
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
Президент Фінляндії їде до Трампа говорити про війну в Україні
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом
Президент Венесуели звернувся до Папи Римського через погіршення відносин з Трампом

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua