Волонтер Стерненко повідомив про зміни в особистому житті

Активіст уперше за тривалий час показав свою обраницю

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив про зміни в особистому житті. Так, сьогодні, 30 листопада, у Instagram він заявив про заручини. Активіст уперше за тривалий час показав свою обраницю. На зображенні щасливі закохані позують на тлі собору. У публікації Сергій ніжно звернувся до нареченої зі словами вдячності та висловив свої щирі почуття.

«Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю», – сказано в дописі.

Сергій Стерненко з нареченою фото: instagram.com/s_sternenko

Своє особисте життя Сергій Стерненко тримає за сімома замками. Утім раніше у мережі все ж з'являлася інформація про обраницю активіста – Наталію Усатенко. Про дівчину відомо, що вона працювала в пресслужбі Уляни Супрун. Нині ж її соцмережі є приватними.

Попри таку непублічність стосунків, 2019 року Сергій розповідав, що познайомився з Наталією під час одного з судових засідань в Одесі у справі росіян і колаборантів, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі. Пара спочатку жила в Одесі, але згодом переїхала до столиці України.

Нагадаємо, що в Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка. У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Сам блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії.