Убивство чи самозахист? Стерненко заявив про закриття справи проти нього

У 2018 році на активіста Сергія Стерненка тричі скоювали замахи

Стерненко завдав ножового поранення одному зі своїх нападників, який помер від отриманих ран

Активіст та блогер Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Про це він повідомив у соцмережах.

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«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», – пише активіст.

Нагадаємо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

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Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

До слова, Вища рада правосуддя 31 жовтня вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку. Зокрема, одним із них став Віктор Попревич із Донецька, який судив активіста, блогера та громадського діяча, екслідера Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергія Стерненка.