Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву

Мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо ТЦК та СП

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на інцидент із розшуком Одеським територіальним центом комплектування та соціальної підтримки активіста та волонтера Сергія Стерненка. Там кажуть, що мобілізація конкретних людей здійснюється за рішенням безпосередньо військкоматів. Про це йдеться в заяві Сухопутних військ.

У Сухопутних військах заявили, що високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів, а в умовах протистояння з ворогом, який переважає в живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною.

Там також підкреслили, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил і виконують свій конституційний обов'язок, оскільки «лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом».

Нагадаємо, що в Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка. У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

Сам блогер і волонтер Сергій Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії.