Одеський обласний ТЦК пояснив, чому оголосив у розшук волонтера Стерненка

У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку

В Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка.

«У зв’язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надаємо офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

У ТЦК також зазначили, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу.

«У своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито «помстою» через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки», – додали в обласному ТЦК.

Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, закликали звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь

«Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни», – підсумували там.

Офіційна заява Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо ситуації з громадянином Сергієм Стерненком скринщот заяви Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації. За даними слідства, керівник ТЦК за $5 тис. пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку. Посадовець тероборони своєю чергою обіцяв за винагороду «розв'язати питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

Також СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.