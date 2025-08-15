Головна Світ Соціум
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Прагнення покоління Z до конфіденційності частково зумовлене зростаючим дискомфортом від соцмереж
фото: rnz.co.nz

Покоління Z обирає приватність у стосунках без селфі та публічних дописів 

За останніми спостереженнями, все більше представників покоління Z обирають так звані «тихі стосунки» (quiet relationships), відмовляючись від публічності та демонстрування свого особистого життя в соціальних мережах. Молодь свідомо оберігає своє кохання від сторонніх очей, зберігаючи інтимні моменти для себе. Про це пише «Главком» із посиланням на RNZ.

Цей тренд є протилежністю тому, що було нормою ще кілька років тому, коли кожна романтична подія, від побачення до освідчення, ставала частиною стрічки новин у соціальних мережах. Тепер же молодь повертається до «старої» моделі: побачення без селфі, маленькі весілля без публічних фотогалерей та вирішення конфліктів без пасивно-агресивних дописів.

Психологи вважають, що це позитивний розвиток подій, який може переосмислити майбутнє інтимних стосунків. Рей Вайс, тренерка із побачень для покоління Z, яка здобуває ступінь магістра психології в Колумбійському університеті, зазначає: «Уже не секрет, що в соціальних мережах ви публікуєте лише найкращі моменти свого життя, найкращі ракурси, найкращі фотографії, фільтри». За її словами, молодь усвідомлює, що таке «показове життя» може створювати «дисонанс і невпевненість», коли їхні реальні стосунки не відповідають ідеалізованій картинці.

Дослідження показують, що надмірне демонстрування стосунків у соціальних мережах може бути пов'язане з нижчим рівнем задоволеності та тривожним типом прихильності між партнерами. Експерт доктор Даффі пояснює, що «трансляція ваших стосунків означає відкриття їх для публічної аудиторії, де люди можуть переглядати зображення та аналізувати спілкування».

Важливо розрізняти «приватність» і «прихованість». За словами шлюбно-сімейного терапевта Ліа Хуінь, «приватність спрямована на захист, обережність і уважність. Хтось, хто прагне приватності, не хоче приховувати стосунки, але вважає за необхідне їх захистити». Натомість прихованість часто пов'язана з почуттям сорому або збентеження.

Таким чином, для покоління, яке виросло в часи соціальних мереж, відмова від тиску публікації є не просто модним трендом, а свідомим рішенням повернутися до цінності реальних емоцій і справжніх стосунків.

Раніше стало відомо, що у представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), велика проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. 

