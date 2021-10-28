Журналистка показала, почему нельзя вставать к индейкам спиной, и довела зрителей до истерики

Курьезное видео

Когда съемочная группа CNN выезжала на ферму в Эссексе, Англия, она планировали снять серьезный сюжет о нехватке рабочих на птицеферме, но у пернатых были другие планы.

Журналистка Анна Стюарт отправилась на индюшиную ферму KellyBronz, пишет Daily Star. Однако репортаж о дефиците рабочих рук превратился в комедийный ролик. Когда девушка расположилась среди десятков индеек, одной из птиц, видимо, не понравилось, что корреспондентка повернулась к ней спиной. Пернатая фурия не стала терпеть такое отношение и тут же ущипнула гостью за пятую точку.

Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up…



No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx — Anna Stewart (@annastewartcnn) October 19, 2021

«Но наглым щипком дело не закончилось. Стоило Анне вскрикнуть от неожиданности и смущения, как все индейки тоже подали голос, словно засмеялись над девушкой. Приехав в редакцию, Стюарт пересмотрела уморительные кадры и опубликовала их в своем твиттере. Ролик тут же стал вирусным», – за несколько дней его посмотрели больше миллиона тысяч раз.

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