Журналистка показала, почему нельзя вставать к индейкам спиной, и довела зрителей до истерики

Когда съемочная группа CNN выезжала на ферму в Эссексе, Англия, она планировали снять серьезный сюжет о нехватке рабочих на птицеферме, но у пернатых были другие планы.

Журналистка Анна Стюарт отправилась на индюшиную ферму KellyBronz, пишет Daily Star. Однако репортаж о дефиците рабочих рук превратился в комедийный ролик. Когда девушка расположилась среди десятков индеек, одной из птиц, видимо, не понравилось, что корреспондентка повернулась к ней спиной. Пернатая фурия не стала терпеть такое отношение и тут же ущипнула гостью за пятую точку.

Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up…



No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx